Trei autoturisme s-au tamponat în zona magazinului Lidl din cartierul sucevean Burdujeni, a anunțat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată. El a adăugat că trei persoane primesc îngrijiri medicale. ”Nu sunt persoane incarcerate. Trei persoane primesc ingrijiri medicale. Sunt constiente si cooperante. Intervin pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si doua ambulante SMURD ( TIM + B2)”, a spus Găleată.

