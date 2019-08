Secția 1 Poliție Rurală Vadu Moldovei a fost sesizată prin 112 despre faptul că, pe raza comunei Fântâna Mare a avut loc o tamponare, iar unul dintre conducătorii auto implicați se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Din primele cercetări, polițiștii au stabilit faptul că, în jurul orei 18.45, pe un drum comunal neclasificat din comuna Fântâna Mare, s-a produs o tamponare în care a fost implicat autoturismul condus de un localnic de 62 de ani și un alt vehicul.

Întrucât emana halenă alcoolică, bărbatul de 62 de ani a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.