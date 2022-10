La data de 28 octombrie ora 14:10,un barbat de 41 ani din Pașcani, județul Iași, în timp ce conducea autoturismul pe D.J. 208 E, pe raza localitatii Valea Bourei, comuna Dolhești, din directia Foraști-Dolhești, I-a acroșat pe un tanar de 19 ani care s-a angajat în traversarea strazii prin loc nemarcat și nesemnalizat cu trecere pentru pietoni.

În urma accidentului rutier a rezultat vatamarea corporală ușoară a pietonului care a fost transportat cu un echipaj SAJ la Spitalul municipal Fălticeni. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/I alcool pur în aerul expirat urmand a i se recolta probe de sange la Spitalul municipal Falticeni în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, pietonul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infractiunii de „vătămare corporăla din culpă”.