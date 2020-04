Un tânăr în vârstă de 19 ani fără permis de conducere a fost prins la volanul unei mașini care nu avea poliță de asigurare RCA. În cursul zilei de marți, în jurul 15:30, o patrulă din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Gălăneşti a oprit pentru control pe DJ 178 C în comuna Frătăuții Noi autoturismul condus de un localnic de 19 ani. În urma verificărilor efectuate de poliţişti în bazele de date s-a constatat faptul că, tânărul de 19 ani nu deţine permis de conducere pentru nici o categorie auto.

Având în vedere că acesta nu avea asupra sa o declarație pe propria răspundere care să justifice motivul pentru care circula pe drumul public a fost sancţionat contravenţional pentru încălcarea prevederilor Ordonanţelor Militare.

Deoarece tânărul de 19 ani nu a putut face dovada existenţei unei poliţe RCA, a fost sancţionat contravenţional conform OUG nr. 195/2002, iar ca şi măsură complementară poliţiştii au reţinut atât certificatul de înmatriculare cât şi plăcuţele cu nr. de înmatriculare.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere”, ce va fi soluţionat procedural.