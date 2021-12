Sâmbătă, 4 noiembrie, ora 03.20, polițiștii din cadrul Secţiei 11 Poliţie Rurală Pojorâta, pe D.J. 175B din comuna Pojorâta, l-au depistat pe un bărbat de 23 ani, din com. Dorna-Arini, în timp ce conducea autoturismul în care se mai afla o persoană, pe DJ 175B din com. Pojorâta, având dreptul de a conduce suspendat. Având în vedere faptul că susnumitul emana halenă alcoolică, i s-a solicitat să se supună unei testări cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat și i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea determinării alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal privind infracțiunile de „conducere sub influența alcoolului” și „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”. Atât conducătorul auto cât și pasagerul autoturismului nu și-au putut justifica motivul prezenței la ora respectivă, în contextul pandemiei cu virusul Covid 19, motiv pentru care ambele persoane au fost sancționate contravențional pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 55/2020. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional și pentru încălcarea prevederilor OUG 195/2002 R (lipsă documente).