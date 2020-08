Un bărbat de 24 de ani din judeţul Vaslui a fost depistat şi înregistrat de aparatul radar din dotarea poliţiei în timp ce conducea autoturismul pe D.N. 2, pe raza localităţii Vadu Moldovei cu viteza de 97 km/h, limita legală fiind de 50 km/h, motiv pentru care a fost sancţionat contravenţional.

În urma verificărilor efectuate de poliţişti în bazele de date s-a constatat faptul că, bărbatul de 24 de ani are permisul de conducere suspendat pentru abateri la regimul rutier.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ,,conducerea pe drumurile publice ale unui vehicul de către o persoană care are dreptul de a conduce autovehicule suspendat”, ce va fi soluţionat procedural.