Un grav accident de circulație s-a produs în această dimineață pe raza comunei Putna pe drumul principal la 500 de metri de la intersectia cu Gura Putnei când o mașină în care se aflau doi tineri de 24 respectiv 25 de ani a scăpat de sub control și a părăsit partea carosabilă. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, la sosirea salvatorilor tânărul de 25 de ani era în stare de semiconștiență. Din nefericire, nu si-a revenit dupa manevrele de resuscitare si a fost declarat decedat. Celălalt tânăr de 24 de ani avea multiple traumatisme fiind transportat la spitalul din Rădăuți. Cele doua victime nu au fost încarcerate.

A intervenit modulul SMURD de la Garda de Interventie Vicovu de Sus, cu autospeciala pentru descarcerare si ambulamta SMURD, cu aprijimul a doua echipaje SAJ Radauti.