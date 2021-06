Cu ocazia zilei de 24 iunie, Ziua Internațională a Iei, senatorul USR PLUS de Suceava, Gheorghiță Mîndruță a invitat-o pe Anda Parasca, tânăr designer vestimentar din județul Suceava, pentru a expune în foaierul sălii de plen a Senatului o colecție inspirată de elementele decorative ale 𝐈𝐞𝐢 𝐝𝐞 𝐁𝐮𝐜𝐨𝐯𝐢𝐧𝐚: grâu, prosperitate, noroc, belșug și anotimpuri.

”Una dintre dorințele Andei Parasca, creatoarea pieselor de vestimentație care îmbină materialele moderne cu elemente tradiționale, este acela de a deschide o fabrică de confecții în zona Cotârgași, un sat de munte aparținând de orașul Broșteni, județul Suceava, susținând dezvoltarea locală, unde în prezent deține un atelier. Colecțiile Andei păstrează tradițiile și frumosul cu rădăcini bucovinene, insuflate de părinți și bunici, îmbinând perfect motive tradiționale cu eleganța sacoului, asigurând continuitate prin acestea, în noile generații.

Noi, sucevenii, suntem cunoscuți pentru promovarea moștenirii culturale și a tradițiilor, iar eu nu mă dezic, e un gest firesc de susținere și mândrie față de valorilor străbune”, a declarat Mîndruță.

,,Crescute fiind in sânul tradițiilor, un sat de munte și anume Cotârgași, aparținând de orașul Broșteni, Suceava, dragostea pentru tradiții și frumos nu a făcut decât sa crească in inimile noastre odată cu noi! Tocmai de aceea îmbinăm motivele tradiționale cu eleganța clasicului sacou! Dacă din păcate Ia, a cărei zile o sărbătorim a fost înlocuită de cămașa, de ce sa nu aducem elemente din portul românesc pe ce dă cel mai bine lângă o cămașa, și anume sacoul! Dragostea și dorința de a păstra elementele tradiționale oriunde ne-am afla in lume a fost insuflată de părinții noștri drept pentru care am decis să dam numele brandului, numele nostru de familie, PARASCA 7, acesta fiind modul nostru de a ne asigura că atât numele cât și tradiția au continuitate. Pentru măiestria cu care sunt cusute manual motivele este vinovată Mariana Ungureanu, colaboratoarea noastră, din același sat, o tânără ce in al ei talent pune aceeași dragoste pentru frumosul pur românesc!’’ – Anda & Andreea Parasca.

Parasca7 – Clothing Brand http://parasca7.com/