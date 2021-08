Vineri seară a fost sesizat un eveniment rutier produs pe raza localitatii Dumbraveni in care a fost implicat un moped, la fata locului fiind identificat un localnic de 20 de ani.

In urma verificarilor efectuate s-a constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie și a condus un moped fară a avea montată placuță de inmatriculare/inregistrare, pe Strada Pîrîu Deal din localitatea Dumbraveni, a pierdut controlul asupra directiei de mers, fiind proiectat in sanț, in urma impactului suferind leziuni.

S-a procedat la testarea cu aparatul etilotest, rezultand valoarea de 1.14 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conform buletinului de analiza toxicologică din 26.08.2021, la data de 20.08.2021, ora 22:14 tânărul de 20 de ani avea o alcoolemie de 2.19 g/l alcool pur in sange.

La data de 27.08.2021 s-a dispus retinerea bărbatului de 20 de ani pe o perioada de 24 de ore, acesta fiind intrdodus în arestul IPJ Suceava.