Un tînăr de 27 de ani, din Frasin, și-a pierdut viața, după ce mașina în care se afla ca pasager a intrat în gardul unei grădini, iar apoi s-a izbit de un trunchi de copac. Accidentul a avut loc ieri, în jurul orei 22.00, la Frasin. Mașina era condusă de un localnic de 25 de ani.

Șoferul avea o alcoolemie de 0,64 la mie în aerul expirat și nu a adaptat viteza la condițiile de drum. El a fost transportat la spital cu răni ușoare și nu a rămas internat. Individul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul Poliției Suceava, fiind acuzat de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. El urmează să fie prezentat Parchetului de pe lîngă Judecătoria Gura Humorului, pentru stabilirea unor măsuri preventive.