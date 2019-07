Miercuri, 10 iulie, ora 14.25, o patrulă din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Adâncata a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe D.J.208 D din satul Adâncata, însă conducătorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia pe D.J.208D – D.C. neclasificat Mitocu Dragomirnei, autoturismul fiind blocat la intersecția drumului comunal cu D.J.208D. Întrucât conducătorul auto și pasagerul din autoturism au încercat să se sustragă controlului, fugind pe un teren viran din apropriere, s-a procedat la urmărirea acestora, conducătorul auto fiind imobilizat și încătușat.

Conducătorul auto a fost identificat în persoana unui bărbat de 25 de ani din comuna Hânțești. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind fiind negativ, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a stabilit faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie auto.

În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.