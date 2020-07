Echipajul de poliție din cadrul SPR 5 Dărmănești, participând la acțiunea „Blocada” de pe raza localității Pătrăuți, a identificat în trafic pe un drum comunal neclasificat de pe raza localității, autoturismul condus de către un tânăr de 25 ani, localnic, certificatul de înmatriculare.

Procedându-se la verificarea în bazele de date privind evidența permiselor de conducere, s-a constatat faptul că tânărul figurează ca posesor al permisului de conducere având mențiunea privind dreptul de a conduce „Cu Restrictii – Suspendat”.

În cauză urmează a fi continuate cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat”.

