Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața, iar ați trei au fost grav răniți, după ce mașina în care se aflau a intrat într-un șanț. Accidentul s-a produs ieri, în jurul orei 22.00, între comunele sucevene Horodnic și Gălănești. Răniții au 19, 20 respectiv, 23 de ani, și au fost transportați la spital. La fața locului au ajuns pompierii militari cu o autospecială de descarcerare și două autosanitare SMURD, precum și două echipaje de la Serviciul de Ambulanță Județean. Polițiștii efectuează cercetări pentru aflarea cauzelor accidentului.

