La data de 24.04.2022, în jurul orelor 19.45, echipajul de poliție din cadrul Poliției Municipiului Suceava, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe strada Calea Unirii, a observat două persoane care se deplasau cu un un moped, având un comportament suspect. După ce s-a efectuat semnal regulamentar de oprire, a fost identificat conducătorul mopedului care emana halenă alcoolică și fiind întrebat dacă a consumat băuturi alcoolice și dacă deține permis de conducere acesta a precizat faptul că a consumat bere în decursul zilei și nu deține permis de conducere pentru nicio categorie. În urma verificărilor efectuate în bazele de date a rezultat că bărbatul care a condus mopedul nu are permis de conducere. De asemenea, în calitate de pasager a fost identificat un alt bărbat, care, de asemenea, se afla sub influența băuturilor alcoolice și fiind recalcitrant îi sugera conducătorului mopedului să nu declare nimic, motiv pentru care a fost imobilizat prin încătușare pentru ca situația să nu degenereze. În continuare a fost solicitat sprijinul lucrătorilor din cadrul Biroului Rutier, conducătorul mopedului fiind testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit proces verbal de constatare al infracțiunii flagrante privind comiterea infracțiunilor de ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, faptă prev. de art. 335 alin. (1) din Codul Penal și „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, faptă prev. de art. 336 alin.(1) din Codul Penal, cercetările fiind continuate de către lucrătorii din cadrul Biroului Rutier, fiind întocmit dosarul penal.