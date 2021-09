Un tânăr a ajuns la spital în urma unui accident grav care a avut loc în această dimineață la Gura Humorului. Potrivit ISU Suceava, în accident a fost implicată o singură persoană, un bărbat în vârstă de 20 de ani, care la sosirea echipajelor era încarcerat, acesta fiind conștient și cooperant. După ce a fost extras din autoturism, acesta a fost predat echipajului SMURD și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Gărzii de Intervenție Gura Humorului cu modulul SMURD (autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2).

