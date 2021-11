Polițiști din cadrul structurilor de poliție judiciară, ordine publică și poliție rutieră au reușit miercuri identificarea și localizarea în timp util a unui bărbat bănuit de săvârșirea infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal. La 3 noiembrie, ora 13.00, SPR 3 Marginea a fost sesizată cu privire la faptul că un bărbat de 42 ani, din com. Horodnic de Sus, a introdus cu forța într-un autoturism pe o tânără de 22 de ani, împotriva voinței acesteia, întreptându-se către o direcție necunoscută. În urma primelor verificări s-a stabilit că cei doi au avut anterior o relație de concubinaj, ulterior femeia încetând relația. Având în vedere gravitatea situației și riscurile victimale în astfel de situații, s-a procedat la informarea tuturor polițiștilor aflați în serviciu ce se afla în arondarea Poliției Municipiului Rădăuți în vederea identificării autorului și autoturismului,totodată, fiind dispusă o amplă operațiune de căutare la nivel județean. Au fost efectuate filtre de poliție pe toate drumurile naționale, județene și comunale, autoturismul fiind reperat pe raza comunei Sadova și oprit de către polițiști. La volanul autoturismului a fost identificat bărbatul de 42 ani, din com. Horodnic de Sus, iar tânăra de 22 ani, din aceeași localitate, se afla pe scaunul din dreapta față a autoturismului. Aceștia au fost conduși la sediul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc. În momentul de față, cei doi au fost preluați de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți pentru a fi audiați cu privire la cele întâmplate. La controlul autovehiculului a fost identificat un pistol tip airsoft. Tânăra nu prezenta leziuni sau urme de violență, însă prezenta o stare emoțională evidentă. În urma audierii, în baza probelor administrate, față de suspectul de 42 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lipsire de libertate în mod ilegal”. Bărbatul a fost introdus în arestul IPJ Suceava.