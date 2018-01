O tînără de 18 ani, din Timiș, a fost rănită într-un accident produs ieri, în jurul orei 21.00, pe strada Calea Unirii din Suceava. Ea a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale și a refuzat internarea. Victima se afla într-o mașină condusă de un tînăr de 23 de ani, din Mehedinți. Acesta nu s-a asigurat corespunzător la schimbarea benzii de circulație și a intrat cu mașina într-un autoturism condus regulamentar de un sucevean de 39 de ani. Nici unul dintre șoferi nu era băut. Polițiștii au deschis dosar penal.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating