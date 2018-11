O ieșeancă de 21 de ani s-a rănit, după ce a intrat cu ATV-ul pe care-l conducea într-un copac. Accidentul a avut loc, ieri, la ora 16.30, pe strada Voroneț din Gura Humorului. Tînăra fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ea a fost verificată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză polițiștii au întocmit un dosar penal.

