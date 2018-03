Aşa cum am mai menţionat şi cu alte ocazii, Suceava beneficiază de un adevărat izvor de talente în ceea ce priveşte rugbiul. O dovadă a acestui fapt o reprezintă convocarea tânărului Robert Cuzeac de la LPS Suceava la un stagiu de pregătire cu lotul naţional Under 18 al României. Sportivul pregătit de Dumitru Livadariu are şansa de a participa cu selecţionata României la Campionatul European care va avea loc în Polonia începând cu 22 martie.

Tinerii rugbişti suceveni se pregătesc la nivel local pe terenul din complexul LPS, dar şi în sala de forţă a aceleiaşi unităţi de învăţământ.

„Stăm bine cu pregătirea, dar până la începerea campionatului mai este destul timp. Primul turneu al Campionatului Naţional de rugby în şapte va debuta abia la finele lunii aprilie. Oricum, ultimul turneu din cele patru care se vor juca în acest sezon competiţional va fi în luna mai la Suceava. Suntem pe locul III în clasament şi ne luptăm pentru un loc pe podium la sfârşitul competiţiei” a declarat profesorul Dumitru Livadariu.