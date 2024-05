Marți seară, la restaurantul Farestin din Burdujeni, candidatul PSD la președinția Consiliului Județean, deputatul George Șoldan întâlnit cu aproximativ 300 de locuitori ai cartierului, alături de echipa PSD Suceava și de viitorul primar al municipiului, Vasile Rîmbu. ”Vasile a subliniat planurile sale pentru a face bine Suceava și eu sunt convins că este omul potrivit pentru a aduce aceste schimbări. La rândul meu, în calitate de candidat pentru președinția Consiliului Județean Suceava, am vorbit despre viziunea mea pentru dezvoltarea județului. Despre importanța colaborării între administrațiile locale și cea județeană pentru a aduce schimbările necesare. Am subliniat, de asemenea, faptul că toate localitățile din județ trebuie să beneficieze de investiții în infrastructură, utilități, educație și sănătate. Județul Suceava are un potențial imens, dar trebuie să facem mai mult pentru a-l valorifica. Să obținem mai multe fonduri europene și guvernamentale, să modernizăm infrastructura rutieră în tot județul, să atragem investitori, să sprijinim inițiativele locale și să creăm oportunități pentru tineri. M-a impresionat dorința oamenilor de schimbare și implicare. Am simțit o energie pozitivă și un angajament real de a lucra împreună pentru a construi un viitor mai bun. M-am bucurat să văd atâția oameni care cred în noi și care sunt gata să se implice activ pentru a transforma aceste planuri în realitate.Le mulțumesc tuturor participare, pentru ideile valoroase și pentru sprijinul lor. Împreună, putem face diferența. Împreună, putem aduce schimbarea pe care o dorim cu toții. 9 iunie – Ziua Schimbării!”, a declarat Șoldan.