Pentru al doilea an consecutiv, Asociația de Ecoturism Țara Dornelor (AETD) a fost prezentă la Târgul Național de Ecoturism, desfășurat la Muzeul Astra din Sibiu între 17 și 19 mai 2024. Evenimentul, parte din programul „Anii Drumeției”, sprijinit de Consiliul Județean Sibiu și Asociația Județeană de Turism Sibiu, a atras, conform primelor estimări, peste 30.000 de participanți, subliniind succesul și interesul în creștere pentru ecoturism în România.

Delegația din Țara Dornelor a adus în prim-plan produsele locale, meșteșugurile tradiționale și atracțiile naturale ale regiunii. Chef Andrei Chirilă, de la Păstrăvăria lui Andrei, a oferit o prezentare culinară deosebită, pregătind în premieră Ciorba Ciocăneșteană. Un preparat inedit pe bază de hribi, păstrăv afumat, smântână și legume, inventat la o mănăstire din satul Botoș, comuna Ciocănești. Participanții l-au descoperit pe îndelete, declarându-se cuceriți de savoarea acestuia. Rețeta de Ciorbă Ciocăneșteană poate fi accesată în detaliu pe site-ul oficial al destinației de ecoturism taradornelor.ro. Preparatul a fost înregistrat anul trecut la OSIM de către Primăria Ciocănești, care sprijină în acest fel păstrarea și promovarea tradițiilor culinare locale, contribuind la recunoașterea și aprecierea patrimoniului cultural al Bucovinei.

Contribuții deosebite ale delegației din Țara Dornelor

Ema Chiriluș de la Studio Chiriluș Vatra Dornei a atras publicul cu obiecte de artizanat realizate pe lemn, ceramică și țesături, îmbogățite cu elemente culese din folclorul local și specificul natural al Țării Dornelor. Mitică Chiriluș a capturat momentele importante ale evenimentului ca fotograf oficial al delegației.

Lorica Botta, meșter popular, a atras vizitatorii cu o suită impresionantă de ouă încondeiate realizate după o varietate de tehnici, de la tehnica batic, până la gravură în coajă de ou. De asemenea, a oferit demonstrații live de încondeiere a ouălor și a expus costume populare cusute manual.

Adriana și Adrian Loghin de la Produse Lactate „Călimani” din comuna Șaru Dornei au impresionat cu șvaițerul de Țara Dornelor, obținut sută la sută natural, fără culturi lactice. De altfel, întreaga gamă de brânzeturi maturate, recunoscute ca produs montan, s-a bucurat de un real succes în rândul participanților.

Ana și Andrei Chirilă de la Păstrăvăria lui Andrei au adus o varietate de preparate din păstrăv. Pasta de păstrăv cu smântână și nucă a fost prima cu stoc epuizat.

Restaurantul Hotelului Belvedere din Vatra Dornei și Afina din Bucovina au oferit cozonaci, plăcinte poale-n brâu și cornulețe umplute, contribuind la experiența culinară a vizitatorilor.

Promovarea ecoturismului sub brandul Descoperă Eco-România

La târg, AETD a colaborat strâns cu reprezentanții altor eco-destinații prezente, inclusiv Colinele Transilvaniei, Ținutul Zimbrului-Neamț, Pădurea Craiului-Bihor, Băile Tușnad și Împrejurimile, prezentând oferta diversificată de ecoturism reunită sub brandul Descoperă Eco-România, coordonat de Asociația de Ecoturism din România (AER).

Țara Dornelor, singura destinație de ecoturism din Bucovina

Ca unică destinație de ecoturism din Bucovina, certificată din anul 2019, Țara Dornelor s-a bucurat de prezența în stand și a directorului Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Suceava – Visiting Bucovina, Claudiu Brădățan, care a promovat Ținutul Mănăstirilor, traseul de lungă distanță Via Transilvanica, drumul de pelerinaj spiritual – ruta culturală Via Marie, atracțiile culturale și posibilitățile de agrement din regiune.

Varietatea de opțiuni de cazare și agrement disponibile în Țara Dornelor a fost prezentată de Cazimirciuc Maricica, managerul eco-destinației Țara Dornelor, Monica David, specialist în relații publice al Asociației de Ecoturism Țara Dornelor și Mircea David, partener al asociației, care a asigurat și suport tehnic întregii echipe. Aceștia au interacționat cu vizitatori din Anglia, Germania, Olanda și România, subliniind atracțiile Țării Dornelor și Bucovinei ca destinații ideale pentru vacanțe, cu accent pe activitățile care respectă și valorifică patrimoniul natural și cultural local: cicloturism, drumeții montane, easy-rafting, călărie, observare de animale sălbatice, ateliere de meșteșug, experiențe de vizitare în arii naturale protejate.

Susținere și participare

Participarea Asociației de Ecoturism Țara Dornelor la eveniment a fost posibilă datorită programului Green Entrepreneurship 4.0 – Dezvoltarea destinațiilor de ecoturism din România, susținut de Romanian-American Foundation și Fundația pentru Parteneriat.

Despre Târgul Național de Ecoturism de la Sibiu

Unicul eveniment național dedicat ecoturismului în România, Târgul Național de Ecoturism de la Sibiu a devenit un punct de întâlnire esențial pentru iubitorii de natură, cultură și sustenabilitate, consolidându-și poziția ca o platformă importantă pentru schimbul de bune practici și experiențe în domeniul ecoturismului.

Iașul în Bucate

În paralel cu Târgul Național de Ecoturism de la Sibiu, destinația de ecoturism Țara Dornelor a fost reprezentată și la evenimentul „Iașul în Bucate” de către echipa făbricuței de brânzeturi „La Izvorul Dornei” din comuna Poiana Stampei. Acesta a avut loc în Parcul Expoziției din Iași, unde vizitatorii au avut ocazia să savureze o varietate de brânzeturi proaspete, certificate ca produs montan. Organizat de Primăria Municipiului Iași, Academia Română – Filiala Iași, Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, Universitatea de Științele Vieții și Asociația Producătorilor Locali Produs în Iași, evenimentul a accentuat importanța promovării și încurajării consumului de produse alimentare tradiționale din zona de Nord-Est a țării.

Fotografii realizate de Kleo’s Photography – Fotograf Sibiu, preluate de pe pagina de facebook Anii Drumeției.