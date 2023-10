Dintre toate actele de eroism ale americanilor în Primul Război Mondial, nici unul nu este mai pomenit decât cel al caporalului Alvin York, un om din munții statului Tennessee, care, de unul singur, a neutralizat 35 de mitraliere germane, a ucis peste 20 de mitraliori și a capturat 132 de soldați inamici, într-o singură dimineață.

Plutonul lui York a luat parte la un atac al Batalionului 328 Infanterie împotriva pozițiilor inamice puternic fortificate din pădurea Argonne. În zori, pe 8 octombrie, începuse atacul, dar americanii fuseseră imediat doborâți de focul automat, ținuți pe loc și, după toate aparențele, neajutorați.

Mitralierele germane trăgeau neîncetat împotriva lor, iar pierderile americanilor erau grele. În disperare, 17 oameni, inclusiv detașamentul lui York, au hotărât să acționeze prin spatele inamicului, printr-o tranșee secretă. În mod miraculos, au reușit să ajungă în spatele germanilor, dar mitralierele inamice s-au întors, ucigând imediat șase dintre ei.

Din acel moment, York avea cel mai mare grad dintre cei rămași în viață. Ceea ce s-a întâmplat în continuare este meritul lui. „De îndată ce mitralierele au deschis focul înspre mine, am început și eu să trag împotriva lor. Erau peste 30, trăgeau încontinuu și tot ce am putut face a fost să trag în nemți cât de repede am putut. Executam tir de precizie. Nu cred că am ratat vreun foc… Ca să mă vadă sau ca să poată ținti înspre mine, nemții trebuiau să-și ridice capetele și, de fiecare dată când vedeam un cap, trăgeam…

Deodată, un ofițer german și cinci soldați au sărit din tranșee și m-au atacat la baionetă. Am început din nou să trag cu vechea armă automată și să-i împușc. Mai întâi l-am lovit pe al șaselea, apoi pe al cincilea, al patrulea, al treilea și așa mai departe. Voiam să mai apară și alții. Nu voiam ca aceia aflați în spate să vadă cum trag în cei din față – mi-era teamă că se vor lăsa în jos și apoi vor trage toți înspre mine.”

Terorizați și uimiți de această mașină de ucis americană, restul trupelor germane s-a predat în fața lui York, care a mers înspre ei, victorios, ținând un pistol la tâmpla ofițerului superior german.

Pentru eroismul său deosebit, York a fost promovat la gradul de sergent și a primit Medalia de Onoare chiar de la generalul Pershing, comandantul forțelor americane din Europa.

Tot la 8 octombrie:

1085: Sfințirea bazilicii San Marco din Veneția

1754: Romancierul britanic Henry Fielding moare la Lisabona.

1871: Marele incendiu din Chicago pornește de la staulul lui Patrick O’Leary; 250 de oameni mor și 95 000 rămân fără adăpost.

