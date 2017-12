Târgul de Crăciun din centrul municipiului Suceava a fost inaugurat oficial de Ziua Națională a României. Vinul fiert și fasolea cu cârnați au fost ”vedetele” zilei sucevenii tăbărând pe ele imediat după încheierea paradei militare. Târgul de Crăciun oferă vizitatorilor o gamă largă de produse de la obiecte meșteșugărești la preparate tradiționale din carne, brânză și dulciuri.

