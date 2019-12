Un frumos Târg de Crăciun a fost organizat astăzi în zona Foişor din Parcul Central al Rădăuţiului de către sociaţia Părinţilor de la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi în parteneriat cu Primăria municipiului Rădăuți, Aşezământul de copii „Sf. Ierarh Leontie” Rădăuţi şi Asociaţia „Steaua Speranţei” Suceava. Copiii, împreună cu părinţii şi profesorii lor, au expus şi vândut produse culinare şi ornamente de Crăciun realizate de ei. O parte din veniturile obţinute vor fi donate elevei Anamaria Ţicleanu. Trebuie spus că acțiunea a fost una deosebită care a prins foarte bine la public Parcul Central devenind la un moment dat neîncăpător pentru cei dornici să cumpere produsele copiilor. S-a putut cumpăra o gamă largă de produse mergând de la tradiționalele sarmale și fasole cu ciolan, la diferite feluri de prăjituri, gemuri, zacuscă, vin fiert, ceai și chiar îmbrățișări. Două fetițe simpatice vindeau îmbrățișări cu un leu.

Târg de Crăciun organizat de elevii școlilor din Rădăuți Târg de Crăciun organizat de elevii școlilor din Rădăuți Gepostet von Suceava News Online am Sonntag, 15. Dezember 2019