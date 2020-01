Silverhand România organizează în Suceava interviuri de angajare în Europa.

SILVERHAND este o agenție multinațională de recrutare și consiliere în carieră cu sedii în Romania, Polonia, Ungaria, Slovacia si Bulgaria. Colaborăm cu angajatori din Germania, Austria, Olanda, Islanda, Danemarca, Belgia, Suedia, Norvegia, Elveția, Canada. Silverhand este cea mai ușoară cale pentru a găsi un job sigur și stabil în Europa sau America de Nord.

Data: 12.01.2020 (duminică)

Ora: 14:00-16:00

Locație: Hotel Bucovina, Suceava