Voluntarii Centrului Social „Maria Ward” din Rădăuți vor organiza, duminică, 20 mai a.c., „Târgul de Vechituri – Împreună pentru un zâmbet”, o manifestare care are drept scop strângerea de fonduri care vor asigura participarea beneficiarilor din centru la o tabără, în vacanța de vară. Evenimentul va avea loc în fața foișorului din Parcul Central, începând cu ora 16:00. Persoanele care vor dori să se implice în această inițiativă, vor avea ocazia să achiziționeze jucării, haine, cărți, la prețuri modice. De asemenea, toți cei prezenți vor putea urmări și programe artistice susținute de către tineri interpreți, Trupa Flash Mob, Trupa Smime și de către copiii care beneficiază de serviciile Centrului Social Maria Ward.

Pentru gurmanzi și pofticioși, voluntarii centrului au pregătit și prăjituri delicioase alături de limonadă pregătită cu drag, împreună cu beneficiarii Centrului.

Reprezentanții Centrului alături de voluntari vă așteaptă într-un număr cât mai mare, să fiți alături de copilașii pentru care tabăra din vară reprezintă cel mai așteptat moment al anului.

Centrul Social MARIA WARD oferă servicii socio-educative copiilor şcolari şi preşcolari aflaţi în dificultate, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii acestora, prevenind abandonul şi instituţionalizarea, crescându-le şansele pentru o viaţă adultă responsabilă şi autonomă, luând în considerare cerinţele societăţii, conform criteriilor reglementate de legislaţia în vigoare.

