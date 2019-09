Interesul universităților străine pentru tinerii români, în creștere. Zeci de instituții de învățământ vor fi prezente la Iaşi la târgul educațional al toamnei – World Education Fair. UK în continuare în top, ca destinație de studiu.

Iaşi este primul oraș în care începe cel mai important târg educațional din această toamnă – World Education Fair. Evenimentul va avea loc pe 27 septembrie la Hotel Internațional şi vor fi prezente atât universități cu programe de licență, master și MBA, precum și școli gimnaziale, licee, centre de limbi străine și programe Work and Travel pentru studenţi.

“Interesulcelmai mare pentru a avea studenți români se manifestă în continuare din partea instituțiilor din Marea Britanie, în ciuda momentului Brexit. Pe de altă parte și interesul tinerilor pentru UK, ca destinație de studiu, este în creștere. Împreună cu consultanții educaționali IntegralEdu, oficialii de la British Council vor putea oferi vizitatorilor la eveniment cele mai proaspete informații privind studiile în Marea Britanie, împreună cu procedurile aferente. Pe lângă Marea Britanie, vor fi prezente la eveniment și instituții de învățământ din Olanda, Belgia, Germania, Cipru, Italia, Spania, Elveția, SUA, Canada”, declară Ana Maria Papp, Business Development Manager, IntegralEdu.

Reprezentanții guvernului britanic au anunțat recent că studenții care au absolvit o universitate în UK, după Brexit, vor mai putea rămâne încă doi ani în țară, pentru a-și putea găsi un job. În prezent datele oficiale arată că sunt peste 450.000 de studenți străini în Marea Britanie.

“Mesajul pe care îl transmitem din partea universităților din Marea Britanie tinerilor care doresc să studieze aici este unul de încurajare. Sectorul universitar britanic este unul internațional. Toate instituțiile își păstrează deschiderea în ceea ce privește mobilitatea românilor la studii. De altfel, în acest an avem cea mai masivă participare a instituțiilor de învățământ britanice atât la târgul din martie, cât și la cel prezent, iar tot mai mulți tineri români sunt interesați de oportunitățile de studiu oferite de universitățile din Marea Britanie”, declară Nigel Bellingham, Director, British Council România.

A doua destinație externă de studiu pentru tinerii români este Olanda. Aici costurile pentru studii sunt de aproximativ 1100 de euro/an la care se adaugă cele pentru trai. La World Education Fair vor fi prezente atât instituții din Olanda, dar și din restul Europei, Statele Unite ale Americiisau Canada.

Nivelul de interes al românilorpentruliceeînstrăinătatecrește de la an la an

“Dacă în anii trecuți observam un interes din partea familiilor pentru studiu liceal în afară, începând cu clasa a X-a, tendința se modifică de la an la an. Astfel, multe familii își doresc să își trimită copiii la liceu în străinătate, direct din clasa a IX-a sau chiar mai devreme în unele cazuri. Foarte multe familii își fac planul să plece din țară și caută locații de studiu pentru copii, urmând ca apoi să se stabilescă cu totul acolo. Pe de altă parte sunt și părinți care își doresc pentru copiii lor să se adapteze mai bine la sistemul de învățământ din afară, cu preponderență în Marea Britanie și în acest context îi trimit la studii de la vârste mai fragede, pentru ca, mai apoi, să acceseze studiile superioare tot acolo. O creștere a cererii și a interesului vedem de la an la an și în cazul taberelor de vară (EduTabere), fiind cel mai simplu mod de a experimenta studiul la un liceu sau la o universitate în străinătate”, declară Raluca Niculae, manager Departament Licee IntegralEdu.

Seria de evenimente World Education Fair va debuta pe 27 septembrie în Iași (hotel Internațional, urmând ca evenimenul să aibă loc pe 28 și 29 septembrie în București (hotel Radisson Blu), 30 septembrie în Timișoara (hotel Timișoara) și 2 octombrie în Constanța (hotel Ibis).

Cei interesați să participe la World Education Fair se pot înscrie online pe www.worldeducation.rosau direct la birourile de înregistrare din cadrul evenimentului. Participarea este gratuită.

