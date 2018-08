Zilele de week-end vin cu noi propuneri de petrecere a timpului liber la Iulius Mall Suceava. Iubitorii de obiecte handmade vor avea prilejul de a alege articole unicat de la artizanii locali, iar pasionații de mișcare pe două roți pot participa la evenimentul de inaugurare oficială a magazinului Pegas, care vine cu multe cadouri și surprize.

De vineri până duminică, în perioada 10 – 12 august 2018, parterul Iulius Mall Suceava găzduiește Târgul Handmade. Expozanți cu îndemânare și imaginație le vor propune vizitatorilor o varietate de articole lucrate manual. Pentru cei care vor bijuterii și accesorii originale, pentru a-și completa ținutele de seară sau de sezon, Târgul Handmade este locul în care vor găsi nenumărate opțiuni, realizate din pietre prețioase și semiprețioase, lemn, fimo sau prin tehnica steampunk, create din mici piese ale mecanismelor de ceas. În plus, cei care vor să ofere un cadou inedit sau să își personalizeze căminul pot opta pentru tablouri, ceasuri de perete, cutii de bijuterii și multe alte decorațiuni. La târg sunt disponibile și piese vestimentare și accesorii, dar și cosmetice naturale.

Duminică este o zi dedicată sportului și, mai ales, bicicliștilor. Pegas marchează inaugurarea recentă a magazinului său situat la etajul 1 în Iulius Mall Suceava printr-un eveniment cu stil și colorat. Pe 12 august, de la ora 17.00, aproximativ 200 de persoane, printre care și fetele de Skirtbike Suceava, vor porni într-o paradă pe două roți, care are linia de finish pe esplada Iulius Mall Suceava. Aici, participanții vor putea testa modelele de biciclete Pegas și vor fi premiați cu vouchere, tricouri și alte surprize oferite de brandul autentic românesc. În plus, la etajul 1 al Iulius Mall, în proximitatea magazinului Pegas, va avea loc o prezentare de modă și o mică petrecere pentru bicicliști. Parada Pegas Suceava are ca scop promovarea mișcării și stilului de viață sănătos, dar și a transportului alternativ.

În plus, brandurile prezente în Iulius Mall Suceava continuă promoțiile estivale, care ajung și până la 70%.