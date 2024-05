► Tijani Haddad, președintele FIJET World : ”Noi credem că România este acum o destinație foarte bună nu doar pentru turiștii din Europa, ci și din multe alte țări”

Târgu Jiu, municipiul de reşedinţă al judeţului Gorj, a marcat, în urmă cu câteva zile, 10 ani de când a primit, din partea Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism (FIJET) prestigiosul trofeu „Mărul de Aur”. Această distincţie este acordată începând din anul 1970 unei organizaţii, unui oraş sau unei personalităţi, în semn de recunoaştere a demersurilor pentru promovarea și dezvoltarea turismului.

Târgu Jiu a primit trofeul „Mărul de Aur” în anul 2014. Juriul FIJET a considerat că Târgu Jiu reprezintă o destinaţie unicat datorită operelor în aer liber ale celebrului sculptor Constantin Brâncuşi, opere care constituie o mare atracţie turistică. Stabilit la Paris, în anul 1909, Constantin Brâncuşi era deja o celebritate atunci când, în 1937, a revenit în ţara natală pentru a realiza operele admirate în prezent de vizitatorii oraşului Târgu Jiu. La solicitarea “Ligii

Naţionale a Femeilor din Gorj”, Constantin Brâncuşi a realizat, în interval de un an, mai multe lucrări monumentale, amplasate pe un drum, numit astăzi “Calea Eroilor”. Pe acest drum, denumit şi “Axa Brâncuşi”, se afla podul unde, la 14 octombrie 1916, au fost lupte grele, populaţia oraşului reuşind să oprească trupele germane care încercau să avanseze spre sud. În Grădina publică, în apropierea râului Jiu, se află Masa Tăcerii – înconjurată de douăsprezece scaune rotunde din piatră, în formă de clepsidră. În continuare, pe alee, pot fi observate, de o parte şi de alta, 30 de scaune pătrate din piatră, tot în formă de clepsidră. La intrarea în Grădina publică este „Poarta Sărutului”, o operă realizată din piatră poroasă, cu o înălţime de peste 5 metri. Pe cele două coloane poate fi văzut simbolul sărutului, două jumătăţi ale unui cerc, un simbol caracteristic sculptorului Constantin Brâncuşi. La celălalt capăt al „Axei Brâncuşi”, la o distanţă de circa 1,2 km, se află “Coloana Infinitului”. Are o înălţime de 29 de metri şi este alcătuită din module din bronz, în formă de clepsidră, fixate pe un ax metalic.. Amplasată într-un parc, în jurul căruia sunt clădiri nu foarte înalte, opera brâncuşiană poate fi văzută de la mare distanţă.

La festivitatea organizată la „Masa Tăcerii”, în Grădina publică din Târgu Jiu, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la conferirea trofeului „Mărul de Aur”, au participat şi membrii Comitetului Executiv al Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism, care au avut ocazia de a vedea şi alte atracţii din judeţul Gorj. După festivitate, preşedintele FIJET, Tijani Haddad, s-a referit la România ca destinaţie turistică şi la modul în care oraşul Târgu Jiu pune în valoare operele lui Brâncuşi.

„Noi credem că România este acum o destinație foarte bună nu doar pentru turiștii din Europa, ci și din multe alte țări pentru că are munți, are râuri, are această ospitalitate a populației. Sper ca acest eveniment să fie benefic pentru România și sper să avem și alte ocazii pentru a promova această țară pe scena internațională a turismului. Am fost aici în mod special pentru a celebra conferirea Mărului de Aur dăruit orașului Târgu Jiu, de acum 10 ani. Locuitorii au sărbătorit acest moment, noi am venit cu această ocazie, şi a fost o participare impresionantă, cu multe grupuri folclorice, multe alcătuite din copii. A fost o ceremonie fantastică, cu participarea multor oameni din oraș. Am fost impresionați de organizarea ceremoniei. Sper că în viitor federaţia noastră va face tot posibilul pentru a promova ceea ce am văzut cu ocazia acestei vizite, destinaţia şi produsul turistic România”, a declarat preşedintele FIJET, Tijani Haddad.

În cele 4 zile petrecute în judeţul Gorj, Membrii Comitetului Executiv FIJET World au vizitat staţiunea Rânca, Casa Memorială Constantin Brâncuşi de la Hobiţa, Cheile Olteţului, comuna şi mănăstirea Polovragi, Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtişoara şi, desigur, oraşul Târgu Jiu, unde au avut ocazia să admire operele brâncuşiene. Jurnaliştii străini din conducerea FIJET au avut ocazia de a-i asculta şi de a-i urmări pe membrii Ansamblului Artistic Profesionist ”Doina Gorjului”.

„Cred că Târgu Jiu este singurul oraș din lume care beneficiază de operele în aer liber ale unui artist cunoscut la nivel mondial, Constantin Brâncuși, De aceea, FIJET a acordat trofeul „Mărul de Aur” pentru o destinație-unicat. Acest ”Măr de Aur” este o recompensă și, în același timp, o motivație pentru ca autoritățile locale să continue să dezvolte și să promoveze turismul. Iar noi, jurnaliștii din Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism vom fi alături pentru a promova această destinație, atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Mă bucur că membrii Comitetului Executiv al FIJET au revenit aici, la Târgu Jiu, “Acasă la Brâncuși!”, a subliniat, cu aceeași ocazie, Ștefan Baciu, președintele Clubului Presei de Turism – FIJET Romania.

Datorită promovării din ultimii ani, oraşul Târgu Jiu şi judeţul Gorj au crescut ca vizibilitate internă şi internaţională. În 2023, peste 150 de mii de turişti au venit „Acasă la Brâncuşi”, un număr aproape dublu faţă de cel înregistrat în 2020. De asemenea, în acelaşi interval de timp numărul turiştilor străini a crescut de 5 ori. „Acasă la Brâncuşi” este şi numele asociaţiei care are ca obiectiv promovarea turistică a oraşului Târgu Jiu şi a judeţului Gorj.