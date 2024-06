Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava, organizează Târgul de Sânziene. Târg al meșterilor populari, manifestare culturală ce va avea loc în perioada 21 – 24 iunie 2024, pe Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava.

La manifestare, vor fi prezenți 30 de meșteri populari din județul Suceava și din țară, reprezentând meșteșuguri populare specifice neamului românesc. Meșterii invitați în cadrul evenimentului vor face demonstraţii de măiestrie pe meșteșuguri.

La fel ca și în anii trecuți, Târgul de Sânziene va fi un târg viu, interactiv, organizat spre a evoca iarmarocul de altădată.

Pe toată durata târgului, 21- 24 iunie, între orele 8.00 – 21.00, meşterii îşi expun obiectele realizate într-o expoziţie cu vânzare, ce se adresează sucevenilor şi turiştilor.

Vineri, 21 iunie, sub sloganul: NE CREȘTEM VIITORUL!, zi dedicată copiilor, se vor organiza, începând cu ora 13.00, sub îndrumarea meşterilor, ateliere de lucru pe meșteșuguri, pentru părinți și copii: de țesut și cusut, încondeiere ouă, confecționare păpuși din pănuși și textil, podoabe din mărgele, figurine împâslite, împletituri de coronițe din flori de sânziene.

De la ora 18.00, copiii vor putea viziona piesa PUNGUȚA CU DOI BANI, de Ion Creangă, pusă în scenă de Teatrul de păpuși al Centrului Cultural ”Bucovina”.

În a doua zi a târgului, sâmbătă, 22 iunie, pe lângă expunerea obiectelor spre vânzare şi performarea meşteşugurilor, vor avea loc, începând cu ora 10.00, atelierele de lucru pe meșteșuguri, pentru părinți și copii, iar de la ora 11.00, va avea loc piesa IVAN TURBINCĂ, de Ion Creangă, pusă în scenă de Teatrul de păpuși al Centrului Cultural ”Bucovina”.

A treia zi a târgului, dumică, 23 iunie, va începe de dimineață, cu expoziția cu vânzare a meșterilor prezenți la târg, iar de la ora 12.00, copiii și adulții, se pot bucura de un spectacol folcloric, LA TÂRGUL DE SÂNZIENE , susținut de Grupul folcloric ”Muntenii Broștenior”, din Broșteni, coordonat de prof. Paula Bondar, solistă Daria Iliescu. Micii artiști vor prezenta cântece și jocuri populare, din vatra lor folclorică.

Ultima zi a târgului, luni, 24 iunie, va fi marcată ZIUA UNIVERSALĂ A IEI, unde va fi organizată o expoziție de costume populare, din recuzita meșterilor populari, prezentate pe panouri și manechini, exemplificată printr-o horă. Nu va lipsi nici expoziția cu vânzare a creatorilor populari, invitați la târg. Nu în ultimul rând, împreună cu meșterii populari, vom face coronițe din flori de sânziene, pe care le vom expune într-un mod aparte.

În calendarul popular, ziua de 24 iunie este cunoscută sub denumirea de Sânziene sau Drăgaica. Sub numele Sânziene, stau trei elemente strâns legate între ele. Primul se referă la zânele, de obicei bune, extrem de harnice în această noapte de 23 spre 24 iunie, adică noaptea Sânzienelor. Al doilea element este reprezentat de florile galbene, care înfloresc în preajma zilei de 24 iunie, plante cu importante atribute divinitorii şi apotropaice, aceste flori fiind substitute vegetale ale zânelor cu acelaşi nume. Al treilea element vizează chiar sărbătoarea de pe 24 iunie. Ziua de Sânziene, o mare sărbătoare religioasă, cand se serbează si Hramul Sucevei, Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Obiceiurile practicate în această zi, sunt dedicate dragostei, soarelui şi muncilor agricole, specifice verii. În multe zone din ţară, în această noapte se aprind focuri pe dealuri, iar oamenii umblă cu făcliile aprinse, înconjurând casa, ogoarele și grajdurile.