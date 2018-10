Cea de-a noua ediție a Târgului de Toamnă „Produs în Bucovina” s-a deschis în mod oficial în parcarea Iulius Mall din Suceava. De astăzi și până duminică, sucevenii sunt așteptați de producătorii din județ cu o ofertă extrem de bogată de produse. Participanții la târg oferă la vânzare produse tradiționale, produse de carne și lapte, produse de panificație, prăjituri, fructe și legume, tocană de toamnă, zacuscă, murături, miere de albine și produse apicole, dar și must, sucuri și băuturi alcoolice preparate după rețete tradiționale. La standurile producătorilor, dar și la cele două stâne tradiționale se pot degusta diverse mâncăruri tradiționale, de la balmoș, miel la proțap, hribi cu smântână și mămăligă, sarmale, sau preparate la grătar.



Ediția de anul acesta a Târgului „Produs în Bucovina” de la Suceava a fost deschis pe muzică de fanfară, după care președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a urcat pe scena din parcarea Iulius Mall Suceava pentru a le mulțumi tuturor celor prezenți pentru participare. Gheorghe Flutur a spus că fără doar și poate ediția de anul acesta a târgului este cea mai mare comparativ cu cele din anii precedenți, în primul rând prin numărul mare de participanți.

„Mă uit la această piață așa cum e organizat în acest cred târgul și cred că va fi cel mai mare târg de produse tradiționale. Avem nouă ani de când am început acest Târg de Toamnă – Produs în Bucovina. Și trebuie să le mulțumesc celor care au crezut în acest proiect”, a spus Gheorghe Flutur.



El a amintit de faptul că în urmă cu două săptămâni acest târg de toamnă a fost organizat la Cluj, acolo unde a fost lansat brandul „Produs în România”. ”Noi venim dintr-un periplu. Acest târg de toamnă a fost la Cluj acum două săptămâni și produsele noastre din Bucovina, cu cele din Ardeal, au reușit să realizeze acea acțiune de la Cluj, <Produs de România>. Noi am fost primii aici la Suceava care am început Produs în Bucovina, apoi au început cei din Cluj și acum ne-am trezit vreo 23 de județe care își promovează produsele tradiționale. Eu mă mândresc întotdeauna cu bucovinenii mei dragi, care ne-au făcut cinste. Iar secretul e simplu. Să fii aproape de oameni. Nu cred că are nimeni nevoie de un discurs politic aici. Ci de un discurs de suflet, despre tradițiile obiceiurile, gastronomia, meșteșugurile din frumoasa Bucovină și din întraga țară”, a declarat Gheorghe Flutur.



El a a ținut să le mulțumească în mod special tuturor producătorilor din Asociația Produs în Bucovina, precizând că aceștia urmează să-și vândă produsele pe piața din Viena, în Austria. „Am fost cu voi la Viena în această primăvară și impresia pe care ați lăsat-o voi de la Asociația Produs în Bucovina a fost extraordinară. Primarul Vienei spunea că vrea să deschidă magazine și mă bucur că sunt deja tratative, cum sunt cele făcute de Ion Baciu, dar și alții, să deschideți magazine să vindeți aceste produse și în altă parte”, a afirmat președintele CJ Suceava. El a mai adăugat că numărul turiștilor din județul Suceava a crescut în ultimii ani și prin contribuția producătorilor din Bucovina. „Tabloul frumos al acestei zone este și pentru că existați dumneavoastră. De aceea încep acest târg de toamnă cu mulțumiri”, a subliniat Flutur.



El i-a îndemnat și pe cei care vor vizita târgul să consume și să promoveze produsele tradiționale din județul Suceava. „Vă invit să promovați și să consumați produsele noastre tradiționale. Și noi trebuie să ținem mai mult și să consumăm produsele noastre pentru că oamenii aceștia muncesc, se străduiesc. Am fost la Cluj și cereau clujenii să vină cei din Bucovina să deschidă magazine cu produse de-ale noastre”, a mai declarat Gheorghe Flutur.

De precizat că Târgul de Toamnă Produs în Bucovina va fi deschis până duminică, 21 octombrie.