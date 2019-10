Stadionul „Rarăul” din Cîmpulung Moldovenesc a găzduit duminică, 6 octombrie, cea de-a VIII-a ediție a Festivalului „Drumul lemnului” și cea de-a XVIII-a ediție a „Târgului lăptarilor”. În ciuda vremii nefavorabile ediția a fost una de succes cei prezenți având la dispoziție o paletă largă de activități pentru a petrece o duminică plăcută de la spectacole de dansuri și muzică populară la plimbări cu cai și atelaje, expoziții de animale sau expoziții gastronomice. Un moment aparte l-a constituit concursul de fasonatori mecanici cu participarea elevilor de la Colegiul Silvic ”Bucovina” câștigătorii concursului european de competențe în silvicultură Suedia 2019.

Flutur: ”Am venit aici să fiu alături de primarul Mihăiță Negură pentru a promova produsele Bucovinei”

Deschiderea oficială a fost făcută pe sunete de bucium nu înainte ca oficialitățile să treacă în revistă standurile. La deschidere alături de primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură, s-au aflat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur dar și prefectul Mirela Elena Adomnicăi. Flutur a ținut să precizeze că cele două evenimente Festivalul „Drumul lemnului” și „Târgului lăptarilor” au fost inițiate de el pe vremea când era ministru al agriculturii. ”Sunt două proiecte dragi mie pe care am curajul să spun că mi-am scris numele ca inițiator. În primul rând Târgul lăptarilor în perioada când am fost ministru l-am inițiat la Câmpulung Moldovensc pentru că aici este patria laptelui din Bucovina. Așa cum la Fălticeni am lansat Târgul Mărului tot în perioada când eram ministru. Acum alături de acest festival este și Drumul lemnului un proiect care cu opt ani în urmă l-am inițiat și cred că atunci când vorbim despre meserii de bază în Bucovina, în zona Câmpulung vorbim de creșterea animalelor, prelucrarea laptelui dar și prelucrarea lemnului. Am venit aici să fiu alături de primarul Mihăiță Negură pentru a promova aceste produse. O fac de fiecare dată cu drag și o fac pentru că ei ne însoțesc în țară în periplu. O să fim în jurul datei de 18 octombrie la Cluj cu Produs în Bucovina alături de Produs de Cluj cu promovarea produselor, brânzeturilor și tot ce are Bucovina mai bun și mai gustos”, a spus Flutur. El a apreciat faptul că meșterii lemnari au urmași tineri care să le ducă tradiția mai departe. Mai mult, Flutur a spus că așteaptă finalizarea lucrărilor de modernizare a Muzeului Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc care va fi una din cărțile de vizită cele mai frumoase ale Bucovinei.

”Aceste proiecte pentru încurajarea ieșirii pe piața inclusiv externă a cașcavalului din Bucovina, a șvaițerului, a produselor lactate sunt obligatorii”

Gheorghe Flutur a transmis și un mesaj către cresctătorii de animale care în opinia sa ar trebui să strângă rândurile. ”E nevoie să strângem rândurile pentru crescătorii de animale. Piața a devenit din ce în ce mai imprevizibilă. Dacă ne-am întâlnit în ultimii 30 de ani cu probleme legate de prețul laptelui aceeași problemă este și acum și eu cred că numai piața va veni în sprijinul crescătorilor de animale în perioada următoare de aceea aceste proiecte pentru încurajarea ieșirii pe piața inclusiv externă a cașcavalului din Bucovina, a șvaițerului, a produselor lactate sunt obligatorii. Mulți dintre oamenii noștri de aici s-au organizat, au branduri, au intrat în marile magazine dar mie mi se pare că a scăzut numărul de crescători de animale mai ales cei care produc lapte și nu s-au pus suficiente ferme în loc care să ocupe munții vara. Sunt încă munți în zona greu accesibilă nepășunați și nu vorbesc doar de laptele de vacă, vorbesc și de laptele de oaie și aici cred că sunt mai multe de făcut. De aceea zilele trecute la întâlnirea cu cei din Diaspora am discutat de lanțuri alimentare cu care să ieșim în afara României. Sunt alături de crescătorii de animale de cei care prelucrează laptele îi felicit pentru ce fac. Astăzi că plouă pentru ei cred că e o bucurie pentru că a fost secetă dar trebuie să mai spun ceva. Pe ploaie trebuie să ai grijă de animal și pe vreme bună și cred că nu-i prețuim suficient față de efortul pe care-l fac”, a încheiat Flutur.

Negură: ”Primăria Câmpulung Moldovenesc a concesionat 1.600 de hectare de pășuni și islazuri către crescătorii de animale”

Primarul Mihăiță Negură a ținut să-i mulțumească președintelui Consiliului Județean pentru sprijinul acordat în dezvoltarea municipiului Câmpulung Moldovenesc arătând că cele două evenimente emblematice contribuie din plin la promovarea zonei.

”Vreau să-i mulțumesc domnului președinte Ghorghe Flutur că este alături de mine la cea de-a opta ediție a Festivalului Drumul lemnului și la a 18-a ediție a Festivalului lăptarilor. Primăria este proprietar pe o suprafață de 4.000 de hectare de pădure și peste 1.600 de hectare de pășuni și islazuri. Toată această avere a comunității și aici mă refer în primul rând la pășuni și islazuri a fost concesionată de către crescătorii de animale din Câmpulung Moldovenesc, o concesiune pe 10 ani de zile. Beneficiile acestor islazuri și pășuni este și pentru bugetul local dar în primul rând este pentru crescătorii de animale. Vorbim de 10 ferme puternice din Câmpulung Moldovenesc care sunt pe 10 ani de zile păscătorii animalelor pe aceste pășuni. Este o zi ploioasă dar asta nu înseamnă că acest festival nu va ajunge la cotele pe care ni le-am dorit. Chiar de la intrare în baza sportivă ați văzut persoane sau societăți care și-au etalat fructele de toamnă.Venind în zona stânelor ați văzut ce bogăție de caș, de produse din lapte făcute de bucovinenii noștri dragi aici câmpulungeni. Vorbim de utilajele care sunt obținute prin subvenții de la Uniunea Europeană de către fermierii noștri. Intrând în baza sportivă pe partea dreaptă vedem oameni care au confecționat din blană de oaie, de miel tot ce înseamnă căciuli, blănuri pentru sezonul de iarnă. Intrând în zona lemnului vedem sculpturi și aici domnul președinte a punctat foarte bine că o avere enormă pe care o are Câmpulungul este Muzeul Arta Lemnului. Am câștigat o finanțare europeană de 2,7 milioane de euro șantierul este deschis domnul președinte a fost la fața locului, a văzut. Sunt onorat și mândru că lucrează o firmă foarte serioasă Generel Construct din Suceava și sunt extraordianr de încântat de stadiul lucrărilor. Mă bucur că cei de la județ prin președinele Flutur pun mare accent la promovarea a tot ce se face în Bucovina”, a spus Negură. De menționat că lângă Flutur s-au aflat senatorul PNL Daniel Cadariu, vicepreședintele Consiliului Județean, Gheorghe Niță și mai mulți primari PNL din zona de munte.

Prefectul Mirela Elena Adomnicăi a ținut să-l felicite pe primarul Mihăiță Negură pentru organizarea celor două evenimente arătând că ”astăzi este o sărbătoare a oamenilor din Munții Bucovinei care în viața de toate zilele au trei puncte de sprijin credința în Dumnezeu, animalele de lângă casă și pădurea”. Adomnicăi a apreciat sculpturile făcute de meșterii populari și faptul că aceștia cresc pe lângă ei ucenici pentru a duce mai departe ștafeta vorbind despre existența în această zonă a județului a unei civilizații a lemnului. Trebuie spus că printre cei care au vizitat standurile de la Câmpulung Moldovenesc s-a numărat și liderul județean al PSD, senatorul Ioan Stan care a venit însoțit de senatorul Ilie Niță, deputatul Alexandru Rădulescu și secretarul de stat Cristi Șologon.