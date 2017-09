Pentru antreprenorii din industria electronicelor, dar și pentru cei care intenționează să obțină acces pe piața chineză, să înțeleagă specificul derulării afacerilor cu această țară, să identifice parteneri de dezvoltare și/sau să atragă investiţii, și nu în ultimul rând, să trăiască o experiență de afaceri utilă și interesantă, Afaceri.ro organizează luna viitoare o misiune economică în Hong Kong. Aceasta se va desfășura în perioada 12-19 octombrie.

Câteva dintre principalele activități la care vor lua parte delegații sunt târgurile Hong Kong Electronics Fair și ElectronicAsia, întâlniri business și sesiuni de networking, program cultural-turistic și multe altele.

Fiind cel mai mare târg de electronice din lume, Hong Kong Electronics Fair a găzduit cu succes, în cadrul ediției anterioare, peste 3600 de expozanți și aproape 65000 vizitatori internaționali. Zonele cele mai importante ale ediției din octombrie includ Startup Zone (concepte noi, revoluționare, ale startup-urilor de tehnologie de pe glob), Tech Hall (3D Printing, Robotică, Smart Tech, Startup și Realitate Virtuală), Hall of Fame (peste 520 branduri de top cu activitate mondială) ș.a.m.d. Împreună cu Târgul ElectronicAsia, ce va avea peste 550 expozanți din industria componentelor electronice, show-ul reprezintă cea mai bună platformă de schimb prin care jucătorii din industrie își pot satisface nevoile de aprovizionare și pot obține insight-uri la zi din piața de profil.

Delegații vor lua parte și la un eveniment de networking sub egida Afaceri.ro, o întâlnire cu firme din Hong Kong și nu numai, desfășurată la sediul Hong Kong Trade Development Council. Totodată, o altă zi a misiunii va fi dedicată unei vizite de studiu în Macao.

Persoanele interesate să afle mai multe detalii despre această misiune economică sunt invitați să acceseze pagina oficială – http://www.afaceri.ro/afaceri-ro-hong-kong-macao-2017-economic-mission/ – sau să contacteze organizatorii la evenimente@arhipelago.com.

Despre

Evenimentul este organizat de Arhipelago și Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii.

Misunile economice Afaceri.ro sunt organizate cu scopul de a ajuta companiile românești cu potențial de internaționalizare. Acestea le oferă participanților oportunități de a explora piețe externe, de a înțelege mecanismele de pătrundere pe noi piețe a produselor românești, de a lega contacte potențiale ce se pot transforma în afaceri profitabile. Avem la activ reușite concrete și rezultate cu care ne mândrim. Până în acest moment am realizat misiuni economice în Beijing, Tel Aviv, Viena, Expo Milano, Chișinău, Cernăuți, Bălți, Norvegia-Svalbard, Odesa, Londra-Hampshire, Las Vegas-San Francisco, New York, Expo Astana Kazahstan, Rusia.