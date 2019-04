Începând cu 15 mai 2019, tarifele pentru apeluri fixe şi mobile către orice ţară din interiorul Spațiului Economic European (statele Uniunii Europene, plus Norvegia, Islanda și Liechtenstein) nu vor depăși 0,19 euro (fără TVA) pe minut și 0,06 euro pentru un SMS.

Apelurile internaționale în SEE

Apelurile internaționale în SEE sunt apelurile făcute atunci când consumatorul, aflat în țara unde deține abonamentul, sună pe cineva din altă țară din SEE, în comparație cu apelurile în roaming, care sunt apelurile efectuate de utilizator atunci când călătorește în străinătate. BEREC a realizat un videoclip în care explică diferența între apelurile internaționale în SEE și „Roam like at home”.

Plafoanele tarifare de 0,19 euro pe minut pentru apeluri și 0,06 euro pentru SMS se aplică doar apelurilor și SMS-urilor către numere din SEE care sunt tarifate în funcție de consumul efectiv, nu și celor care sunt incluse în abonamente/(extra)opțiuni deja achiziţionate. Totuși, după epuizarea minutelor sau SMS-urilor incluse, tariful aplicabil trebuie să respecte plafonul reglementat.

Unde se aplică aceste tarife

Aria de aplicare a acestor plafoane este identică ariei de aplicare a regulamentul european „Roam like at home”. Mai exact, tarifele plafonate pentru convorbirile internaționale se aplică în statele Uniunii Europene, plus Norvegia, Islanda și Liechtenstein. De asemenea, acestea sunt valabile și pe anumite teritorii europene „îndepărtate”, respectiv în Guyana Franceză, în insulele Guadelupa, Martinica, Mayotte, Reunion, Saint-Martin (numai partea insulei care aparține de Franța), Azore, Madeira și Canare, în insulele Ĺland. Aplicarea prevederilor art. 5a din Regulamentul nr. 2015/2120 în ceea ce privește apelurile sau SMS-urile către numere din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, respectiv către numere din Gibraltar depinde de evoluția negocierilor privind Brexit-ul. În conformitate cu prevederile din Regulamentului (UE) 2018/1971 al Parlamentului European și al Consiliului, plafoanele pentru comunicațiile în interiorul UE sunt valabile pentru o perioadă de 5 ani, începând cu 15 mai 2019.

Motivele care au dus la plafonarea tarifelor

Potrivit Regulamentului (UE) 2018/1971, prețurile ridicate pentru comunicațiile în interiorul UE reprezintă un obstacol în calea funcționării pieței interne, deoarece acestea descurajează căutarea și achiziționarea de bunuri și servicii de la un furnizor situat într-un alt stat membru. Prin urmare, a fost necesar să se stabilească limite specifice și proporționale la prețul pe care furnizorii de servicii de comunicații interpersonale accesibile publicului bazate pe numere îl pot percepe consumatorilor pentru comunicații în interiorul UE pentru a elimina astfel de prețuri ridicate.

