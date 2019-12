Exista o varietate de factori care contribuie la sanatatea si fericirea populatiei unei tari. De obicei, cele mai sanatoase tari sunt cele dezvoltate, acestea avand rate mai mici de poluare, acces la asistenta medicala de calitate si la apa potabila curata si sigura.

Tarile cu o rata scazuta a sanatatii populatiei nu au acces la apa potabila curata si nici la ingrijire medicala de calitate, ceea ce duce la declansarea bolilor. Tot aici, poluarea poate fi crescuta, ceea ce duce la probleme de sanatate, boli si decese. Speranta de viata a rezidentilor acestor tari este redusa, iar mortalitatea infantila are cifre alarmante, calitatea vietii fiind dramatic mai scazuta decat in tarile dezvoltate.

Factori de clasificare a tarilor cu cel mai mare indice de sanatate a populatiei

Indicele de sanatate globala Bloomberg analizeaza mai multi dintre factorii care influenteaza gradul de sanatate a rezidentilor unei tari. Astfel se poate realiza clasamentul tarilor cu cei mai sanatosi oameni. Factorii care sunt folositi pentru clasarea tarilor includ:

factorii de risc pentru sanatate – rata fumatului, hipertensiune arteriala, obezitate;

disponibilitatea apei curate;

speranta de viata;

subnutritia;

cauzele deceselor.

Folosind acesti factori, fiecarei tari i se acorda un punctaj dintr-un scor maxim de 100.

Spania – tara cu cei mai sanatosi oameni din lume

Conform clasamentului din 2019, Spania, cu un scor de 92.75, este considerata a avea cei mai sanatosi oameni de pe glob. Spania se mandreste cu o speranta de viata de 83.5 ani, care este asteptat sa creasca la 85.8 pana in 2040 si sa fie cea mai crescuta din lume.

Desi Spania este cunoscuta pentru rata fumatului, a consumului de vin si o viata activa pana in orele tarzii ale noptii, dieta zilnica a locuitorilor si stilul lor de viata se situeaza deasupra restului tarilor. Dieta rezidentilor Spaniei este o una mediteraneana bogata in grasimi sanatoase si legume, cu un consum scazut de carne rosie si alimente procesate. De asemenea, spaniolii consuma o multime de fructe si legume si au o viata activa, plimbandu-se prin intreaga lume.

Cu un procent de 37%, Spania are cel mai mare procent de oameni din Europa care merg pe jos la locul de munca in loc sa conduca o masina. In plus, programul de asistenta medicala din Spania are un mare succes, ceea ce a dus la scaderea ratei deceselor prevenibile la 45.4 de decese la 100.000 de locuitori.

Alte tari care au inregistrat un nivel crescut de sanatate

Dupa Spania, in clasamentul tarilor cu un grad crescut de sanatate a populatiei se afla Italia, Islanda, Japonia si Elvetia. Factorii care favorizeaza aceste tari includ activitati in aer liber si exercitii fizice, ingrijirile de sanatate de inalta calitate si alimentatia sanatoasa. Acestea sunt doar cateva dintre lucrurile care contribuie la stilul de viata mai sanatos al acestor tari si, implicit, la sperante mai mari de viata.

Top 10 al celor mai sanatoase tari

In conformitate cu indicele Bloomberg Global Health, top 10 al celor mai sanatoase tari arata astfel: Spania, Italia, Islanda, Japonia, Elvetia, Suedia, Australia, Singapore, Norvegia si Israel.

Sursa: https://woman2woman.ro