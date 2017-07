Prima cursă low-cost „Tarom” pe relaţia Torino-Suceava a aterizat astăzi pe aeroportul de la Salcea cu 20 de minute mai devreme, la ora 12.40. Din aeronavă au coborît 134 de persoane, avionul fiind plin. De la Suceava cursa a plecat înapoi spre Torino la ora 14.00, cu 70 de pasageri la bord. Zborurile pe această rută vor fi deservite, inițial, în fiecare miercuri.Compania Tarom a anunțat ieri că tarifele încep de la suma de 72 de euro, cu toate taxele incluse, pentru un zbor dus-întors. În preț este inclus transportul gratuit al bagajului de cală în limita maximă de 30 de kilograme și a unui bagaj de mână de 10 kilograme, check-in gratuit în aeroport, on-line și pe mobil, precum și catering gratuit la bordul aeronavei.

Pasagerii au fost întîmpinaţi de directorul aeroportului, Ioan Măriuţa, şi de vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Viorel Seredenciuc.

Astăzi, Ioan Măriuța a ținut să remarce în primul rând interesul mare al pasagerilor pentru acest nou zbor. Ioan Măriuța a precizat că în momentul de față de pe aeroportul Suceava se operează zboruri către opt destinații internaționale, cinci în Italia, Roma, Milan, Veneția, Bologna și Torino, una în Anglia, la Londra, precum și în Turcia (Antalya) și Grecia (Zakynthos). „Este primul tronson de zbor low-cost deschis de compania Tarom, iar în momentul de față ducem tratative pentru ca zborurile pe ruta Torino – Suceava, și retur, să fie operate de două ori pe săptămână”, a spus Ioan Măriuța. El a arătat că de la începutul anului și până în prezent, Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava a avut circa 117.000 de pasageri, numărul estimat până la finalul anului fiind de 250.000 de pasageri.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat recent noi destinații posibile de pe Aeroportul Ștefan cel Mare către mai multe orașe din Europa. Printre destinațiile amintite de Gheorghe Flutur se numără Barcelona, Madrid și Valencia – Spania, Paris – Franța, Bruxelles – Belgia, Berlin și Dortmund – Germania și Dublin în Irlanda. Flutur a precizat că aceste destinații au reieșit dintr-un studiu de impact pe care administrația județeană l-a realizat pentru extinderea Aeroportului „Ștefan cel Mare”.

