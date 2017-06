Începând cu data de 19 iulie, Tarom va introduce zboruri directe de la Suceava către Torino, și retur. Cursele pe ruta Suceava – Torino vor fi operate pentru început o singură dată pe săptămână, în ziua de miercuri. Zborurile vor fi operate cu un avion Boeing 737-300, iar durata va fi de aproximativ două ore și 40 – 50 de minute.

Zborul de la Suceava spre Torino va decola la ora 14:00, în timp ce zborul de la Torino va decola la ora 9:20, în fiecare zi de miercuri.

Biletele pentru noua cursă Tarom de la Suceava la Torino și retur pot fi achiziționate de pe site-ul companiei, cu prețuri care pleacă de la suma de 49,50 Euro, pentru zborul către Italia, și de la 69,65 euro, pentru cursa retur.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a confirmat faptul că Tarom va introduce cursa aeriană de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” către Torino, și a salutat decizia companiei de a deschide curse internaționale directe din Suceava.

„Am confirmarea oficială făcută de directorul Tarom pentru prima cursă internațională directă operată de această companie de pe Aeroportul Ștefan cel Mare. Salut această inițiativă, și în egală măsură salut și celelalte companii care operează pe Aeroportul Suceava. Și putem acum să spunem că în sfârșit am răspuns diasporei noastre din zona Torino – Piemonte, care atepta o asemenea cursă”, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava.

Gheorghe Flutur și-a exprimat speranța că în perioada următoare vor fi găsite și alte soluții pentru deschiderea de noi curse aeriene, având în vedere faptul că studiile făcute de administrația județeană și aeroport arată că orașe precum Barcelona, Madrid, Bruxelles, Paris sau Munchen sunt destinații care ar trebui luate în calcul de companiile aviatice.

„În acest context, Consiliul de Administrație al Aeroportului Ștefan cel Mare va avea lunea viitoare o ședință în care se vor demara procedurile pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar pentru extinderea terminalului. Asta în principal pentru a face față creșterii numărului de turiști și de pasageri în zona noastră, prin aeroport, din ultima perioadă”, a mai spus Gheorghe Flutur.