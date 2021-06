Se lucrează intens la Stadionul,, Municipal” din Rădăuți, acolo unde de câteva zile noul sponsor principal al CSM Bucovina Rădăuți, firma TARSIN, în parteneriat cu Primăria Municipiului Rădăuți se ocupă de înlocuirea și modernizarea mai multor spații din incinta acestuia.

Tabelă electronică de ultimă generație

”Acoperișul de deasupra tribunei oficiale va fi complet înlocuit cu tablă de cea mai bună calitate, de asemenea tribunei(care urmează a fi ușor finisată) îi vor fi înlocuite băncile de lemn, iar cele noi vor fi vopsite în culorile clubului ,cabina comentatorilor înlocuită cu una nouă, vestiarele și ele vor beneficia de modificări majore, la fel și băncile de rezervă, publicul spectator și cei ce vor urmări meciul de acasă, vor fi puși la curent de o tabelă electronică de ultimă generație , nici suprafața de joc nu va scăpa de modificări ce vor aduce beneficii. Acesta este doar începutul, cu siguranță vor mai fi și alte investiții ce se vor mai face pentru ca sportul de performanță să ajungă la un nivel ridicat în orașul nostru!

Nu putem încheia fără a-i mulțumi domnului Corneliu Lucescu, un om ce investește din propriul buzunar și totodată din timpul său pentru a fi alături de echipă, în ultimul timp și în unele zile este prezent la stadion,chiar de dimineață până seara. Mulțumiri le sunt transmise și autorităților locale în frunte cu domnul primar Bogdan Loghin și întregii conduceri a CSM Bucovina Rădăuți, aici facem referire în primul rând la domnul director Radu Munteanu, la domnul președinte Manuel Costache și desigur după cum am precizat și anterior întregii conduceri pentru că au făcut ca acest parteneriat să fie posibil. Sperăm ca acest exemplu dat de domnii Corneliu și Beniamin Lucescu să aducă la CSM Bucovina Rădăuți mai mulți sponsori care să pună umărul la dezvoltarea performanței sportive în Rădăuți!

Sportul înseamnă sănătate”, transmite conducerea clubului rădăuțean.