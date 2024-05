Departe de a fi o revenire vintage, putem găsi și alte explicații pentru reapariția tastaturilor mecanice, dincolo de simpla estetică. Acestea oferă o serie de avantaje tehnice față de tastaturile digitale care le fac să fie o opțiune de luat în considerare.

Găsim în tastaturile mecanice un exemplu clar al unei tendințe către analogic, prezentă mult dincolo de jocurile de noroc. Folosindu-le ca exemplu, vom face un ocol pentru a încerca să o înțelegem puțin mai bine. Pe de altă parte, vom profita de ocazie pentru a vorbi și despre o altă tehnologie care este folosită pe scară largă în mediul de gaming: microfonul de gaming. Presupunem că și cei care sunt interesați de tastaturile mecanice vor găsi aceste microfoane o completare interesantă a set-up-ului lor.

Tastaturi gaming mecanice

Tastaturile mecanice, în versiunile lor cele mai primitive, sunt mai vechi decât informatica însăși. Găsindu-și originile în vremea mașinilor de scris, o versiune adaptată și-a făcut apariția pe primele computere. Dar, în scurt timp, tastatura mecanică a fost înlocuită de tastaturile digitale (sau tastaturi cu membrană), care sunt acum cele mai răspândite în calculatoarele moderne de toate tipurile. În ciuda acestui fapt, nu au lipsit niciodată persoanele care au fost categorice în a spune că aceste tastaturi au un „ceva” pe care tastaturile cu membrană nu îl au. În ultimii ani, renașterea și redobândirea popularității tastaturilor mecanice par să le dea dreptate.

Pe o tastatură gaming mecanică modernă, fiecare tastă are o greutate mai pronunțată decât pe o tastatură gaming digitală. Departe de a fi enervantă, această greutate pare să le dea utilizatorilor senzația unei legături mai directe cu inputul, adică cu tastele apăsate.

Acest lucru se datorează faptului că, pe aceste tastaturi, fiecare tastă poate fi simțită mai în detaliu: de la „clic” satisfăcător care le caracterizează, până la momentul exact în care a fost apăsată.

Pe de altă parte, pe lângă faptul că oferă o experiență mai analogică, utilizarea tastaturilor mecanice este asociată cu timpi de răspuns mai scurți și cu o mai mare precizie de tastare.

Creșterea popularității tastaturilor wireless

Dincolo de avantajele tehnice pe care le pot oferi aceste tastaturi, am minți dacă am spune că o mare parte din popularitatea lor nu are nimic de-a face cu estetica lor. Dar când vorbim despre estetica tastaturilor mecanice, nu ne referim doar la faptul că arată mai bine. Aceasta are mai mult de-a face cu senzația generală pe care ne-o dau atunci când le folosim.

Feedback-ul care provine din operarea ecranului unui telefon mobil sau al unui smartwatch, într-un caz, și butoanele cu membrană ale tuturor tipurilor de comenzi, în altul, au devenit atât de generale încât nu mai există nicio distincție între diferitele activități.

De aceea, o tastatură gaming mecanică wireless apare ca o opțiune de înaltă tehnologie, cu un feedback distinct și unic, care le separă de celelalte.

Într-o lume în care din ce în ce mai multe echipamente sunt digitalizate, dispozitivele analogice câștigă din ce în ce mai mult teren. Acest lucru poate fi explicat prin faptul că mulți utilizatori consideră acum că operarea oricărui dispozitiv se simte la fel, tastaturile mecanice fiind un alt exemplu în acest sens.

Microfoane gaming

Odată cu creșterea uriașă a streaming-ului și a culturii jocurilor în ultimii ani, a avea un microfon gaming de calitate a devenit din ce în ce mai important. Dintre diferitele tipuri de microfoane, cele mai frecvent utilizate sunt microfoanele cu condensator. Acestea vă permit să vă captați vocea în mod clar, având, de asemenea, tehnologii mai avansate de izolare a zgomotului. Fiind mai sensibile decât alte tipuri de microfoane, cum ar fi microfoanele dinamice, este posibil să captați sunete foarte joase și detalii mici care ar putea fi trecute cu vederea cu un alt microfon gaming.

Este de la sine înțeles că aceste tipuri de microfoane au, de obicei, o fidelitate audio ridicată, ceea ce permite un sunet mai puternic și mai clar în comparație cu alte tipuri de microfoane.

Cele mai populare două versiuni ale acestora sunt microfonul wireless pentru gameri și microfonul de masă. Ambele au propriile avantaje și dezavantaje, așa că alegerea celui mai bun va depinde de fiecare caz în parte.

Pe de o parte, în aceeași gamă, calitate și preț, un microfon gaming de masă va fi în general mai bun în ceea ce privește calitatea înregistrării decât unul wireless. Acest lucru se datorează faptului că este mai dificil să se mențină informațiile audio în timpul conexiunilor Bluetooth.

Pe de altă parte, microfoanele fără fir apar ca opțiuni mai confortabile decât microfoanele de masă pentru gameri: acestea nu folosesc cabluri și pot fi folosite din orice unghi și poziție.