Primarul municipiului Rădăuți, Nistor Tătar, a anunțat că astăzi au început lucrările de asfaltare a străzii Pepenăriei. ”În cursul zilei de azi se va turna primul strat de asfalt, urmând ca apoi să fie ridicate canalele. Sperăm ca săptămâna viitoare să fie turnat și stratul al doilea”, a spus Tătar. De menționat că programul de modernizare a infrastructurii rutiere în Rădăuți este unul foarte ambițios. Cea mai mare sumă la capitolul investiții adică 11,7 milioane de lei este alocată pentru asfaltări. Au demarat deja lucrări pe străzile Berăriei și Papetăriei urmând străzile Constantin Dobrogeanu Gherea, Recoltei, 9 Mai, Merilor și apoi Tineretului, Plugarilor, Mănăstirii, Constantin Colibaba, Sitarilor, Parcului și Fagilor. Printre străzile care vor intra în modernizare se numără și Bogdan Vodă, Gării, Spitalului, Teiului, Iraclie Porumbescu, Volovățului, Ion Nistor, Dimitrie Dan, Școlii Noi, Piața Unirii, Mărțișorului, Măcelarilor, Topliței, Horia, Grănicerului, Sf. Dumitru, Pictor Grigorescu, Hipodromului, Cucului, Mihai Pitei, Valea Seacă, Șerpuită, Uzinei, Cărămidăriei, Tirului, Frâncei, Mihai Bodnar, Abatorului, Andronic Motrescu. ”Pentru mine în acest an prioritatea zero o reprezintă modernizarea străzilor pentru că rădăuțenii sunt nerăbdători să aibă străzi bune”, a conchis Tătar.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating