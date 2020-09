Primarul municipiului Rădăuți, Nistor Tătar, care candidează pentru un nou mandat la alegerile locale de duminică, 27 septembrie, a ținut să le mulțumească rădăuțenilor acum la final de campanie, pentru modul cum au reacționat, pentru încrederea acordată și pentru că au apreciat munca pe care a depus-o în acești patru ani de zile la Primăria Rădăuți. El i-a rugat să vină duminică la vot amintindu-le că PSD atât la primar cît și la Consiliul Local și Consiliul Județean se află pe poziția 3 pe buletinele de vot. Totodată, Tătar le-a transmis rădăuțenilor că esențial este ca primarul să aibă o majoritate în Consiliul Local pentru a-și impune mai ușor proiectele necesare dezvoltării urbei. ”În primul rând le mulțumesc rădăuțenilor pentru modul cum au reacționat și modul cum au apreciat munca pe care am depus-o patru ani de zile la Primăria Rădăuți. Eu zic că am dus o campanie civilizată fără să judec pe ceilalți 10 contracandați ai mei. Am o echipă de consilieri tineri care au fost cu mine în campanie. Le mulțumec tutoror rădăuțenilor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o. Îi rog să vină la urne și să-și exprime votul. PSD atât la primar cît și la Consiliul Local și Consiliul Județean se află pe poziția 3 pe buletinele de vot. Dacă doresc și au plăcerea să voteze cu PSD îi rog frumos pentru că în acești patru ani care au trecut nu am avut majoritatea în Consiliul Local și ar fi bine ca în următorii patru ani să am și majoritate în Consiliul Local. Dacă se poate. Pentru că este esențial. Ca să duci la bun sfârșit niște proiecte trebuie ca primarul să aibă măcar majoritate simplă Consiliul Local. Le mulțumesc și îi aștept cu drag la vot”, a declarat Nistor Tătar.