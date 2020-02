Președintele PSD Rădăuți, Nistor Tătar, care va candida pentru un nou mandat de primar la alegerile locale din vara acestui an, i-a acuzat pe liberali că scot pe piață ”fel de fel de prostii” despre el și că se așteaptă ca în campania electorală să apară multe mizerii însă le-a transmis că rezistă ”la tăvăleală”. ”Colegii din PNL Rădăuți scot fel de prostii despre mine. Mă sună alaltăieri cineva din oraș și mă întreabă ”ce faceți domn primar? Îi răspund că sunt la birou. ”Cum la birou? Nu a fost salvarea la Primărie? Nu a fost nici o salvare. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu am avut nimic. Nu am fost internat în spital, nu am avut nici o operație. M-a ferit Cel de Sus și nu doresc nimănui. Mă aștept ca în campania electorală să apară fel de fel de mizerii de la colegii liberali dar sunt învățat. Știți foarte bine că rezist la tăvăleala asta”, a declarat Tătar. El a spus că va face o campanie civilizată și că nu va răspunde provocărilor.