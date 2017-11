Primarul municipiului Rădăuți, Nistor Tătar, dă asigurări că instituția pe care o conduce este pregătită să prevină și să gestioneze eficient eventualele incidente ce se pot produce pe timpul sezonului rece 2017-2018. El a arătat că serviciile de deszapezire sunt concesionate catre SC Servicii Comunale SA care are capacitatea de interventie , sub aspectul inzestrarii , functionarii si disponibilitatii mijloacelor tehnice de deszapezire , al asigurarii stocurilor de material antiderapant si carburanti.

În legătură cu furnizarea utilităților publice Tătar a spus că E-ON a dat asigurări în privința funcționării la parametri normali a liniilor de alimentare cu energie electrică a municipiului , a suficientei fortelor si mijloacelor de interventie în caz de avarii si asigurarii permanentei in cazul unor deranjamente in furnizarea energiei electrice. ”Se recomanda folosirea la capacitatea nominala a instalatiilor electrice , fara suprasolicitarea acestora , in scopul prevenirii incendiilor provocate de scurtcircuitari ale instalatiilor. S-a recomandat ca imperativa dotarea SC ACET SA , cu un generator propriu , care sa asigure functionalitatea sistemului de alimentare in cazul unor avarii la liniile electrice din cauza unor furtuni sau caderi abundente de zapada”, a spus primarul de Rădăuți.

În ceea ce privește celălalt furnizor de utilități, NORD-GAZ, conducerea societatii, a spus primarul, a dat asigurari privind furnizarea de gaze naturale catre populatie si operatori economici ,avand rezerva de gaze constituita pentru sezonul rece si permanenta la interventii in caz de avarii.

”SC SERVICII COMUNALE SA are condițiile necesare asigurării agentului termic la parametrii optimi

”SC SERVICII COMUNALE SA este operatorul economic ce asigura furnizarea de agent termic pentru incalzire in sistem centralizat si concesionarul serviciilor de salubrizare , inclusiv activitatea de deszapezie a municipiului. Are asigurate cantitatile de combustibili necesare , materiale antiderapante , utilaje si personal specializat , in scopul mentinerii functionalitatii sistemului de incalzire si cailor de comunicatii. Au fost identificate un numar de 6 puncte vulnerabile in cazul unor viscole puternice, puncte care vor fi monitorizate in mod deosebit de catre serviciul pentru situatii de urgenta si politia locala. În legătură cu SC ACET SA societatea are capacitatea de furnizare a apei intr-un ritm normal , sub aspectul dotarii tehnice si capacitatii de interventie cu forte si mijloace in timp oportun , in cazul producerii unor avarii la sistemul de alimentare cu apa; s-au rezolvat sau sunt in curs de rezolvare cazurile de plata curenta a facturilor al unele asociatii de proprietari iar beneficiarii vor fi informati , odata cu prima factura ce va fi trimisa consumatorilor, despre modul de folosire si protejare a sistemelor de alimentare cu apă pe timpul iernii”, a menționat Nistor Tătar.

55 de persoane vârstnice , singure sau cu asistent social, monitorizate de Primărie

În privința situatiilor sociale Tătar a explicat că la nivelul municipiului au fost identificate un numar de 55 persoane vârstnice , singure sau cu asistent social , care , pe timpul producerii unor situatii de urgenta ( viscole , drumuri impracticabile , temperaturi coborate ) vor fi ajutate de catre asistența socială , lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență si voluntari in procurarea celor necesare gospodariei. De asemenea , pentru cazurile deosebite , de imposibilitate de continuare a calatoriei din cauza inzapezirii , s-au identificat trei locatii ce pot adaposti ,temporar , 34 de persoane , până la ameliorarea vremii.