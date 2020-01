Primarul de Rădăuți, Nistor Tătar, se arată optimist în privința finanțării centurii ocolitoare a municipiului de către Guvernul liberal. Tătar a explicat într-o conferință de presă că gradul de execuție al lucrărilor este de 73% și că pentru finalizarea lor mai este nevoie de aproximativ 38 de milioane de lei. Primarul a subliniat că prin bugetul pe 2020 centura Rădăuțiului are o alocare de aproximativ 31 de millioane de lei din care însă 22,7 milioane de lei se duc pentru acoperirea restanțelor, adică a lucărilor executate în ultimele două luni ale anului trecut. Practic, a spus Tătar, pentru acest an rămân de cheltuit doar 8 milioane de lei. El speră ca restul de 30 de milioane de lei necesare finalizării investiției să fie alocate la o viitoare rectificare bugetară și aici se bazează pe ajutorul deputatului PNL, Dumitru Mihalescul, de loc din Rădăuți. ”Nu cred că liberalii vor întrerupe activitatea la centura Rădăuțiului pentru că investiția este într-un stadiu foarte avansat de execuție de 73%, pe șantier sunt mulți oameni, multe utilaje. Cred că se vor continua lucrările și sper ca la rectificarea bugetară să se dea diferența de bani mai ales că avem aici un deputat care poate face demersuri împreună cu noi pentru alocarea fondurilor necesare. Avem toate șansele ca în cazul în care nu intervine vreun blocaj să finalizăm centura chiar în acest an pentru că lucrările mai dificile s-au executat anul trecut. Vreau să uit ce a spus domnul deputat atunci când Guvernul Orban a venit la putere și anume că trebuie să vedem dacă noul ministru al transporturilor va avea printre priorități centura Rădăuțiului. Eu sper să nu fie blocate lucrările și împreună cu domnul deputat să facem demersurile necesare ca la rectificarea bugetară să se aloce banii”, a spus Nistor Tătar. De menționat că valoarea totală a investiției este de 115,958 de milioane de lei. Șoseaua de centură va avea o lungime de 16 kilometri, și are ca termen de finalizare luna aprilie 2021.

