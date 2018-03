Primul tronson din centura ocolitoare a municipiului Rădăuți, tronsonul R4, în lungime de 3,557 de kilometri va fi realizat în acest an, a anunțat vineri primarul Nistor Tătar. El a subliniat că se va începe cu mutarea stâlpilor de înaltă tensiune de pe acest tronson banii necesari 400.000 de lei fiind alocați încă de anul trecut. ”Tronsonul R4 pleacă din sensul giratoriu al intersecției cu DN17A, traversează DN17A, calea ferată Dornești-Nisipitul pe un pasaj, parcurge terenuri din intravilanul municipiului Rădăuți și ajunge la km zero de plecare”, a explicat Tătar. El a arătat că în acest an vor fi executate de asemenea șapte poduri și două podețe lucrări evaluate la suma 24,98 de milioane de lei.

”Guvernul ne-a alocat 20 de milioane de lei iar diferența o vom primi la rectificarea bugetară din vară”, a spus primarul de Rădăuți. Două poduri vor fi construite peste râul Sucevița, trei peste canalul Toplița și două peste pârâul Temnic. Cele mai mari poduri vor fi cele de peste râul Sucevița. Unul va avea o lungime totală de 174,5 metri și va costa 6,914 milioane iar celălat va avea 154,2 metri și va costa 6,63 de milioane. Dintre cele două pasaje unul va fi construit peste calea ferată și DN2H iar celălalt peste calea ferată și DN17A.

”Suntem cu toate actele in regula, avem licitatiile facute, avem constructorul, avem reactualizarea devizului. Ordinul de începere a lucrărilor va fi dat în maxim două săptămâni. Constructorul este unul serios și cred că după luna mai vor începe lucrările la centură. Este un vis al rădăuțenilor și sper să-l duce la bun sfârșit. Nu cred că vom termina centura în acest mandat dar vrem să facem cât mai mult din ea”, a declarat Nistor Tătar. Lucrările la centura ocolitoare a Rădăuțiului vor fi executate de SC Spedition UMB SRL.