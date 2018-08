Primarul din Rădăuți, Nistor Tatar, și-a exprimat „nemulțumirea profundă” cu privire la faptul că municipiul pe care îl conduce nu a fost inclus de Consiliul Județean Suceava în programul „Luna Diasporei”, care se desfășoară pe parcursul lunii august. Nota de protest transmisă de primarul Nistor Tatar președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost citită astăzi de consilierul PSD Simion Sticleț, în plenul ședinței deliberativului județean.

„Am luat la cunoștință de calendarul acțiunilor din cadrul programului Luna Diasporei, ediția a treia, program inițiat și coordonat de către Consiliul Județean Suceava. Apreciem preocuparea dumneavoastră pentru prețuirea cetățenilor români, locuitori ai județului Suceava, care lucrează în străinătate, aducându-și aportul la dezvoltarea localităților din care provin, ridicarea bunăstării familiilor acestora și promovarea valorilor românești în străinătate. În același timp îmi exprim nemulțumirea profundă pentru că în acest program generos, municipiul Rădăuți nu și-a găsit locul printre localitățile în care se vor desfășura acțiuni programate. Este frustrant ca al doilea municipiu din județul Suceava ca număr de locuitori, cu o pondere de 10 – 12% locuitori care lucrează în străinătate, cu manifestări culturale ample în această perioadă, „Ochiul de păun”, „Târgul Olarilor”, cu personalități de marcă din Diaspora Românească, Matei Vișniec, să nu găzduiască cel puțin o manifestare pentru românii din diaspora. Sigur, aș vrea să cred că nu din rațiuni de ordin politic ați ignorat municipiul Rădăuți în desfășurarea acestei ample acțiuni, nefiind totuși un caz singular în ceea ce privește municipiul nostru. În speranța că pe viitor veți promova o atitudine echitabilă față de toate localitățile, indiferent de apartenența politică a organelor alese vă rog să luați act de această omisiune care a nemulțumit cetățenii municipiului Rădăuți”, se arată în nota de protest a primarului PSD al municipiului Rădăuți, Nistor Tatar.

Flutur a apreciat în mod special „grija și preocuparea dumneavoastră deosebită pentru Diaspora”

În răspunsul dat de președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, acesta a ținut să aprecieze în mod special „grija și preocuparea dumneavoastră deosebită pentru Diaspora. Subliniez și punctez asta”. Gheorghe Flutur a adăugat că vrea să informeze corect opinia publică, motiv pentru care a reamintit că la Rădăuți a poposit recent Caravana „Zestrea Bucovinei”. „Ne-am întâlnit nu demult la Rădăuți, într-un eveniment foarte bine organizat, Caravana „Zestrea Bucovinei”. Am petrecut aproape o zi întreagă împreună și cu dumneavoastră și cu domnul primar de Rădăuți. Am discutat problemele zonei, despre calendarul acțiunilor pe acest an s-a știut din timp de când am aprobat bugetul. Nu a oprit pe nimeni. Foarte mulți și-au făcut acțiuni pe cont propriu. Ar putea primarul de Marginea să fie la fel de supărat că a organizat o întâlnire cu diasporenii în această comună și noi nu am trecut-o în calendarul nostru. Noi am trecut acțiunile mari. Dar fiecare cu inițiativele pe care le are a fost și este liber în continuare, ținând seama de principiul autonomiei locale, să aibă inițiative pentru promovarea Diasporei, pentru a sta de vorbă cu Diaspora. Eu am înțeles acest lucru și vă mulțumesc”, a mai declarat Flutur.