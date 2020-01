”Sunt pregătit și pentru două tururi de scrutin dar sunt pregătit să câștig din primul tur”. Afirmația aparține primarului de Rădăuți, Nistor Tătar, și a fost făcută în cadrul primei sale conferințe de presă din acest an. El a răspuns astfel unei întrebări dacă este pregătit în cazul în care se schimbă legea electorală iar primarii vor fi aleși în două tururi. Tătar a declarat că la Rădăuți s-a declanșat o campanie de racolare a membrilor PSD de către PNL sub deviza ”distrugem PSD ca să piardă Tătar alegerile”. ”După ce voi ieși primar am vreo trei patru clienți pe care-i voi anunța primii ca să știe cine este primarul. Printre ei și domnul jolly joker de la PNL căruia eu îi spun Hrebenciuc Junior”, a mai spus Tătar.