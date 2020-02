Primarul municipiului Rădăuți, Nistor Tătar, s-a declarat nemulțumit de banii alocați de Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetului local, în speță 500.000 de lei, și a declarat cu ironie că-i va cere președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, printr-o adresă să-i recomande pe ce să cheltuiască ”imensa sumă”. ”Anul trecut ne comparam la banii primiți de la Consiliul Județean cu Marginea. Acum văd că ne comparăm cu Mănăstirea Humorului și Capu Câmpului, o localitate foarte însemnată pentru domnul președinte pentru că am văzut că s-a modernizat drumul acolo. Este foarte bine, e ceva de suflet acolo”, a spus Tătar.

”Rădăuțiul a fost șters de pe hartă. Domnul președinte Flutur are Rădăuțiul pe hartă numai la alegeri”

El a arătat că 23 de localități cu primari PSD au primit câte 50.000 de lei fiecare adică cea mai mică sumă repartizată de Consiliul Județean subliniind că acei primari social democrați care au primit mai mult ”sunt sub semnul întrebării, sunt în monitorizare la domnul președinte Gheorghe Flutur”. ”Îi aduc aminte domnului președinte Gheorghe Flutur că afirma că primarii se descurcă și că nu e adevărat că banii s-au împărțit din pix. Nu știu cum s-au împărți banii dar eu spun clar că sigur din pix. Vă aduc aminte că pe timpul fostului președinte al CJ, Cătălin Nechifor, eu eram președintele Comisiei economice a deliberativului județean și atunci aveam discuții tot cu primarii PSD pentru că venise o directivă pe comunitatea europeană care spunea că trebuia să achităm arieratele. Cine erau cu arierate? Toți primari PDL care acum văd s-au transformat în peneliști și vă spun că am plătit arierate doi ani de zile de ne-au sărit capacele iar primarilor PSD nu am putut să le dăm bani. Acuma se respectă tradiția. Primarii PSD tot nu iau bani. Sper că cei din conducerea PSD vor învăța ceva. Nu că vreau să fiu răutăcios că am ceva cu cineva dar discriminarea asta ar trebui să înceteze odată. Aceeași discriminare a fost la utilități și mediu”, a declarat Nistor Tătar. El consideră că ”Rădăuțiul a fost șters de pe hartă. Domnul președinte Flutur are Rădăuțiul pe hartă numai la alegeri”. Tătar l-a asigurat pe șeful administrației județene că în ciuda finanțării subțiri de la Consiliul Județean va continua programul de investiții proprus și i-a transmis că ”cu cât ne pune mai multe piedici la finanțări cu atât o să ne ambiționăm mai tare”.