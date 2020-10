Primarul municipiului Rădăuți, Nistor Tătar, a atras atenția astăzi în cadrul ultimei sale conferințe de presă susținută în această calitate că banii alocați de la bugetul de stat pentru plata ratelor la împrumutul contractat pentru proiectul ”utilități și mediu la standarde europene” în sumă de 3,148 de milioane de lei riscă să se fie dați înapoi iar datoria să fie achitată de la bugetul local. Și asta pentru că deliberativul local rădăuțean în ultima sa ședință în componența veche nu a aprobat rectificarea bugetului cu suma de 3,148 de milioane de lei din lipsă de cvorum. Tătar a aruncat vina pe consilierii PNL și ALDE care nu au venit la ședință din cauza unor zvonuri cum că prin rectificarea bugetară el ar urmări ”nu știu ce manevre”. ”Nu s-a dorit de către colegii de la PNL și ALDE să vină la ședință. PSD și PMP a fost reprezentat. Ne trebuiau 8 voturi dar au fost numai 7. Am înțeles că s-au făcut presiuni și la alte persoane să nu vină la ședință”, a spus Tătar. El a arătat rectificarea era urgentă pentru că ratele la ”utilități și mediu” trebuiau plătite în această săptămână.

”Dacă nu facem plata în termen banii se întorc înapii la bugetul de stat. Sunt cu destinație expresă și nu se pot folosi la alte cheltuieli. Riscăm să plătim ratele din bugetul local. Dacă dumnealor au considerat așa e problema lor”, spus Tătar.

El a precizat că rectificare bugetară trebuia să se facă și în cazul Școlii Mihai Eminescu pentru a fi alocați banii necesari unei recompartimentări a unui spațiu pentru a amenaja două noi săli de clasă. ”Doamna directoare a cerut să facem două săli de clasă într-o sală de conferință. Aocolo noi am bugetat și a trebuit să modificăm niște indicatori și să facem un act adițional cu constructorul respectiv ca să se facă compartimentarea respectivă, plus racordul termic și racordul la energie electrică. Datorită faptului că școala nouă pe care am făcut-o nu este încă racordată la energie electrică și nu este dat drumul la sistemul de termoficare am zis că facem rectificare bugetară pentru ca în două trei săptămâni la școala Mihai Eminewscu să nu mai fie clase pe două schimburi. Cu cele două săli de clasă se rezolvau problemele”, a explicat Nistor Tătar.

El a trecut în revistă și celelalte amendamente propuse la rectificarea bugetară. ”După aceea ca să nu intrăm cu arierate aveam niște restanțe de 284.500 la subvenția la energie termică. Ca să nu invoce cineva că sunt datorii la gaz din cauza Primăriei am zis să achităm și acești bani și atunci era totul în regulă. Aveam prins aici o lună în plus ca să se închidă rectificarea să fie inclusiv luna noiembrie prinsă la plata subvenției. Mai rămânea subvenția pe decembrie care se achita în ianuarie. Am avut la spații verzi 50.000 de lei ca să plătim restanțele plus încă o lună de zile, la iluminat public luna curentă plus încă o lună și la salubritate, la străzi 400.000 de lei fiind vorba de plombări, ridicat capace. Astea au fost toate”, a încheiat Tătar.