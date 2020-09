Primarul municipiului Rădăuți, Nistor Tătar, a transmis acum la debutul noului an de învățământ un mesaj de optimism în ciuda regulilor și restricțiilor generate de pandemia de coronavirus dând asigurări că va sprijini în continuare educația așa cum a făcut-o și până acum. ”Avem parte de un nou început. Din păcate este un altfel de început. Cu restricții, cu reguli noi, reguli pe care eu, dacă aș fi avut putere de decizie, le-aș fi cântărit mai cu atenție. Nu cred că va putea fi respectată regula purtării măștii. Nu de către copii. Din păcate putem doar să sperăm că se va întâmpla. Trecem peste părțile negative. Sunt sigur că totul va fi bine. În acest sens, vom pune la dispoziția copiilor, a viitorului nostru, tablete și materiale dezinfectante pentru fiecare școală din Rădăuți. Finanțarea va fi asigurată din fonduri europene. Sperăm că totul va fi în regulă și vom trece bine și peste acest pas. Vouă, copii, vă urez multă baftă în noul an școlar, vă doresc să creșteți în carieră și să împliniți dorințele părinților voștri. Ei trăiesc prin voi”, a spus primarul.

Investiții masive în școli

Tătar a ținut să precizeze că învățământul a fost și va fi o prioritate pentru el precizând că în acest mandat a făcut multe investiții în școli și grădinițe. ”Un primar responsabil nu are vacanță. Un primar care ține la urbea lui se îngrijește în primul rând de viitorul comunității, de copii, de școlile care ne formează copiii și nepoții. Așa cum am promis acum patru ani școlile și grădinițele din Rădăuți sunt și vor fi o prioritate pentru mine. Am modernizat terenurile de sport de la toate școlile, am renovat sălile de sport, am construit un spațiu de joacă pentru copii clasele 1-4, un teren de minifotbal și spații de joacă pentru copii, am făcut terenul de baschet și pista de atletism la Colegiul ”Eudoxiu Hurmuzachi. Am promis am făcut”, a declarat Tătar.